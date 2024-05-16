AB'den Meta'ya "çocuk güvenliği" soruşturması

AB Komisyonu, Meta'nın çocukların korunmasıyla bağlantılı alanlarda AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Komisyonun, Facebook ve Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceği ve aynı zamanda "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan sonuca yol açabileceği belirtilen açıklamada, Meta'nın uygulamaya koyduğu yaş doğrulama yöntemlerinin de sorunlu olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Komisyonun bu konuda ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edeceği bildirildi.
AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak para cezaları uygulayabiliyor.