AB'den Meta'ya "çocuk güvenliği" soruşturması

Komisyonun, Facebook ve Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceği ve aynı zamanda "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan sonuca yol açabileceği belirtilen açıklamada, Meta'nın uygulamaya koyduğu yaş doğrulama yöntemlerinin de sorunlu olduğu ifade edildi.