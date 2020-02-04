AB’den Schengen fırsatçılığı

Avrupa Birliği (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yaptı. Vatandaşların yaz tatili veya yurt dışındaki akrabalarını ziyaret için konsoloslukların yolunu tutmaya başladığı bir dönemde böyle bir artış yapılması dikkat çekti. AB ülkelerine vizesiz turistik amaçlı ziyaretler için sonuç beklenirken, 20 avroluk bu zam tepki ile karşılandı. Şimdi vize için AB ülkelerine başvuracaklar, 60 yerine 80 avro ödeyecekler.

HİÇBİR MALİYETİ YOK

Üstelik, söz konusu vizenin ilgili ülke için herhangi bir maliyeti yok. belge toplama, fotoğraf gibi tüm işlemler zaten başvuran kişiye ait. Kısacası AB üyesi ülkenin yetkilisi gerekli inceleme sonrasında pasaporta bir damga vuruyor. Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

BÖLGEYE 60'I AŞKIN ÜLKE VİZESİZ SEYAHAT EDİYOR

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Yüksek bir zam yapıldı. Biz de bunu müşterilerimize maalesef yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

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2018’DE YAKLAŞIK 53 MİLYON AVRO ÖDEDİK

26 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen vizeleri ile ilgili 2018 istatistiğine göre 879 bin 238 başvuru yapan Türk vatandaşlarının 74 bin başvurusu olumsuz sonuçlandı. Türk vatandaşları 2018 yılında toplam 52 milyon 754 bin 280 avro, Schengen vizesi ücreti ödedi. İstatiklere göre dünya genelinde 2017 yılında 16 milyon 155 bin 613 olan Schegnen vizesi başvuru sayısı 2018 yılında 16 milyon 77 bin 85’e geriledi. Türk vatandaşları 2017 yılında 971 bin 710 başvuru yaparken, 2018 yılında bu rakam 879 bin 238’e düştü.