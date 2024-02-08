AB'den üye ülkelere Rusya mektubu: Yasak ürün sevkiyatını önleyin

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, üye ülkelere yaptırımlardaki yasal boşlukların giderilmesini talep eden bir mektup gönderdi.





AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness imzalı mektupta, AB ülkelerinin Rusya'ya yasa dışı mal akışına acilen müdahale etmesi talep edildi.





Mektupta, AB üyesi bütün ülkelerin yasak ürün gönderimini önlemek konusunda acil, ortak ve kararlı bir şekilde harekete geçmesinin önemine dikkat çekildi.





Mal sevkiyatını önlemek üzere alınan önlemlerin nisan ayı ortasına kadar değerlendirileceği ifade edilen mektupta, şirketlerin yaptırımlardan ne şekilde kaçındıklarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda paylaşılacağı kaydedildi.





Mektupta, AB'nin yaptırıma tabi ürünlerinin önce dış ülkelere gönderildiği ardından Rusya'ya yeniden ihraç edildiği veya yasak ürün gönderiminin AB dışında faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin yan kuruluşları aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.





Rusya'ya giden yasak ürünlerin silah veya mühimmat olmadığına işaret edilen mektupta, bunların askeri amaçlarla kullanılabilecek ürün ve teknolojiler olduğu belirtildi.





Öte yandan, Komisyon, yaptırımların üye ülkelerin sorumluluğundan alınması ve katı biçimde uygulanması için yeni kurum oluşturulması fikri üzerinde de çalışıyor.





AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

AB, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat tarihine kadar 13. yaptırım paketini hazırlamaya çalışıyor. Bu paketin de mevcut yaptırımların aşılmasını engelleyecek yeni unsurlar içermesi bekleniyor.











