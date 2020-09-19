Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Abdi İbrahimden 4,2 milyarlık satın alma İsviçreli ilaç şirketine ortak oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Abdi ibrahim’den 4,2 milyarlık satın alma: ​İsviçreli ilaç şirketine ortak oldu

Abdi İbrahim’den 4,2 milyarlık satın alma: İsviçreli ilaç şirketine ortak oldu

İlaç üreticisi Abdi İbrahim, solunum yolları alanında ilaçlar geliştiren İsviçreli OM Pharma şirketinin yüzde 28,5’ini satın aldı. Abdi İbrahim, 4,2 milyar TL’lik satın almayla OM Pharma’nın en büyük ikinci hissedarı oldu. OM Pharma, Avrupa ülkelerinden Latin Amerika’ya, Çin’den Rusya’ya kadar 65 ülkede biyoteknolojik ilaçları satıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma’nın %28.5’ini aldı.
Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma’nın %28.5’ini aldı.

Abdi İbrahim, ilaç sektörünün önde gelen ülkesi İsviçre'de kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte satın aldı.

YURT DIŞINDAN ŞİRKET ALARAK TARİHE GEÇTİ

Şirketin düzenlediği online basın toplantısında, Abdi İbrahim'in ilaç şirketi OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın alarak, Avrupalı bir ilaç firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak tarihe geçtiği belirtildi. Toplantıda konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma'nın tamamının İsviçreli bir ortak girişim grubuyla birlikte 500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 4,2 milyar TL) bedel ile satın alındığını, bu işlem sonucunda şirketin yüzde 28,5 hissesinin girişim grubunun tek yabancı ortağı Abdi İbrahim'in olduğunu söyledi.

Nezih Barut

GLOBAL OYUNCU OLMA HEDEFİ VAR

Barut, şunları kaydetti: "Abdi İbrahim, tam 108 yıldır hayatı iyileştirme misyonu ile ilaç sektöründe faaliyet gösteriyor. 18 yıldır pazar lideriyiz. Bugün yurt dışında etkin bir global oyuncu olma hedefimize doğru tarihi bir adım attık. Tarihte ilk kez bir Türk şirketi, ilacın anavatanı İsviçre'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan OM Pharma'ya ortak oldu. Abdi İbrahim ortaklığın tek ilaç üreticisi olarak, şirketin stratejik ortağı haline geldi. Bugün yıllardır birlikte çalıştığımız lisansör firmamız ile ortak olduğumuz ve yönetim kuruluna girdiğimiz gündür. Bugün Türk ilaç şirketleri yabancı şirketine satılır algısını tersine çevirdiğimiz gündür. Yalnız kendi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için değil, sektörümüz ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz için gururluyum."

ÇİN VE AMERİKA'NIN KAPILARI AÇILIYOR

Bu ortaklığın hem yurt dışında büyüme hem global bir şirket olma hem de biyoteknoloji alanında daha iddialı hale gelme yönünde attıkları çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Barut, "OM Pharma 1937'de kurulmuş köklü İsviçre şirketi. Şirkette 340 kişi çalışmaktadır. Şirketin 30'dan fazla markası bulunmakta ve ilaçları 65 ülkeye satılmaktadır. OM Pharma kimyasal ilaçların yanı sıra solunum yolları alanında biyoteknoloji ilaçları üretip satışını yapmaktadır. Bu ortaklığın sinerjisi sayesinde OM Pharma'nın tüm dünyaya sattığı bazı kimyasal ürünler artık Abdi İbrahim'in tesislerinde üretilecek ve dünyaya İstanbul'dan dağıtılacaktır. OM Pharma'nın bulunup Abdi İbrahim'in bulunmadığı Çin, Amerika, Rusya ve Latin Amerika gibi büyük pazarlarda Abdi İbrahim ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapma imkanımız olacaktır. Aynı şekilde OM Pharma'nın bulunmadığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında şirketin ürünlerinin Abdi İbrahim tarafından satış ve pazarlaması yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

BİYOTEKNOLOJİ ALANINA YATIRIM

  • Nezih Barut, OM Pharma ile yapılan stratejik ortaklığın, şirketin bugünü ile değil özellikle biyoteknoloji alanında potansiyeli dikkate alınarak, şirketin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunun altını çizdi. Biyoteknoloji ilaç pazarının sürekli büyümekte olduğunu belirten Barut, bu ilaçların Türkiye’deki payının yüzde 23’e, dünyadaki pazar payının şu anda yüzde 30’a dayanmış bulunduğunu kaydetti. Barut, “Ortaklık anlaşmamız çerçevesinde biyoteknoloji ilaçların Ar-Ge’si ve klinik çalışmalarına 250 milyon İsviçre frangı yani 2,1 milyar TL harcayacağız” dedi.

Bakan Albayrak: OECD'ye göre pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
EKONOMİ
Bakan Albayrak: OECD'ye göre pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
Abone Ol Google News
Kendinize gelin

Kendinize gelin

​İsrail'le normalleşmek isteyen ülkelere Hamas'tan çağrı.
Prensin gizli anlaşması

Prens'in gizli anlaşması

​Veliaht Prens'in üstün İsrail hizmetleri.
Ferrariyi pazar tezgahı yaptı

Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

​Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fransa'da rekor artış

Fransa'da rekor artış

​İkinci dalganın yaşanmasından endişe ediliyor.
Akdeniz'de şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de yeni Navtex

Akdeniz'de yeni Navtex

​Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Alçak manşete <br>diplomatik cevap

Alçak manşete
diplomatik cevap

​Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı.
Kaybımız artıyor

Kaybımız artıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati.
Altı ilin tablosu <br>belli oldu

Altı ilin tablosu
belli oldu

​Bakan Koca, canlı yayında bir de uyarı yaptı.
İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıkladı.
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.