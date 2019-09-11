ABD'li Bakan Ross: Türk firmalarına yardımcı olmalıyız

ABD Ticaret Bakanı Ross'un, 5 günlük Türkiye ziyareti bugün sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştiren Ross, iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldi.

Türkiye'den ayrılmadan önce TV kanallarına açıklamalarda bulunan Ross, ticaret hedeflerini ve yol haritasını anlattı.

"Rekabet için büyük olmalısınız"

Dünya'nın aktardığı habere göre, 2 ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde her sektör için detaylı yol haritası olduğunu belirten Ross, "Bu hedef 2 adet 50 milyar dolarlık parçadan oluşuyor. Biri Türkiye tarafından ihracat, bir diğeri ise ABD tarafından ihracat. Bu mevcut ticaret hacmi ile kıyaslandığında büyük görünebilir; ancak bu hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam mallar ve hizmetler tarafındaki ticaret hacmi ile kıyasladığınızda, biz bu noktada 5 trilyon doların üzerindeyiz. Yani bu 50 milyar dolar, bizim ekonomimizin yüzde 1’ine eşit. Tekstil, otomotiv, enerji, mobilya ürünlerine odaklanacağız. Hedefe ulaşmak için yapısal düzenlemeler gerekli. Türkiye'de küçük şirket çok, rekabet için büyük olmalısınız. Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

"Tekstil sektörünün kapasitesi ile ilgili ya da benzer bir sektörün kapasitesi ile ilgili bir sorgulama var mı?" sorusuna ise Ross şu yanıtı verdi:

"Kapasite bir sorun. Endüstrinin konsolide olması bir sorun. Tekstil sektöründe çok sayıda küçük şirket var. Yine aynı şekilde mobilya sektöründe çok sayıda küçük şirket var. Türk endüstrilerinde çok sayıda küçük şirket var. Uluslararası ölçekte rekabet edebilmek için belli bir ölçekte olmak gerekiyor. Çünkü şayet Walmart mağazaları düzene sokulacak olsa, oradan 10 parça bir şey almazsınız, ya da 10 tişört almazsınız. Belki binlerce belki de milyonlarca şey almanız gerekir. Yani ölçek önemli bir problem. Ve biz bu sorunun üzerine eğildik. Otomasyon da başka bir sorun. Çinliler bile bir çok otomasyon kullanıyor. Küçük şirketler için otomasyon çok ekonomik değil. Bunun için daha büyük şirketlere ihtiyacınız var. Biz bir noktaya kadar konsolidasyon olmasını savunuyoruz bu endüstrilerde. Küçük şirketlerin büyük şirketlerin alt yüklenicisi olmasını savunuyoruz. "

Ross Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, Erdoğan 2 ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçek potansiyelin çok altında olduğunu belirtmiş ve ABD'li şirketleri Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet etmişti.