Ekonomi ABDli Bakan Ross Türk firmalarına yardımcı olmalıyız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD'li Bakan Ross: Türk firmalarına yardımcı olmalıyız

Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak üzere Türk mevkiidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiren ABD'li Bakan Ross, yerli firmalara mesaj verdi: "Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız".

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'li Bakan Ross
ABD'li Bakan Ross

ABD Ticaret Bakanı Ross'un, 5 günlük Türkiye ziyareti bugün sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştiren Ross, iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldi.

Türkiye'den ayrılmadan önce TV kanallarına açıklamalarda bulunan Ross, ticaret hedeflerini ve yol haritasını anlattı.

"Rekabet için büyük olmalısınız"

Dünya'nın aktardığı habere göre, 2 ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde her sektör için detaylı yol haritası olduğunu belirten Ross, "Bu hedef 2 adet 50 milyar dolarlık parçadan oluşuyor. Biri Türkiye tarafından ihracat, bir diğeri ise ABD tarafından ihracat. Bu mevcut ticaret hacmi ile kıyaslandığında büyük görünebilir; ancak bu hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam mallar ve hizmetler tarafındaki ticaret hacmi ile kıyasladığınızda, biz bu noktada 5 trilyon doların üzerindeyiz. Yani bu 50 milyar dolar, bizim ekonomimizin yüzde 1’ine eşit. Tekstil, otomotiv, enerji, mobilya ürünlerine odaklanacağız. Hedefe ulaşmak için yapısal düzenlemeler gerekli. Türkiye'de küçük şirket çok, rekabet için büyük olmalısınız. Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

  • "Tekstil sektörünün kapasitesi ile ilgili ya da benzer bir sektörün kapasitesi ile ilgili bir sorgulama var mı?" sorusuna ise Ross şu yanıtı verdi:
  • "Kapasite bir sorun. Endüstrinin konsolide olması bir sorun. Tekstil sektöründe çok sayıda küçük şirket var. Yine aynı şekilde mobilya sektöründe çok sayıda küçük şirket var. Türk endüstrilerinde çok sayıda küçük şirket var. Uluslararası ölçekte rekabet edebilmek için belli bir ölçekte olmak gerekiyor. Çünkü şayet Walmart mağazaları düzene sokulacak olsa, oradan 10 parça bir şey almazsınız, ya da 10 tişört almazsınız. Belki binlerce belki de milyonlarca şey almanız gerekir. Yani ölçek önemli bir problem. Ve biz bu sorunun üzerine eğildik. Otomasyon da başka bir sorun. Çinliler bile bir çok otomasyon kullanıyor. Küçük şirketler için otomasyon çok ekonomik değil. Bunun için daha büyük şirketlere ihtiyacınız var. Biz bir noktaya kadar konsolidasyon olmasını savunuyoruz bu endüstrilerde. Küçük şirketlerin büyük şirketlerin alt yüklenicisi olmasını savunuyoruz. "

Ross Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, Erdoğan 2 ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçek potansiyelin çok altında olduğunu belirtmiş ve ABD'li şirketleri Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet etmişti.

Okul müdürü ve memura bağış gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden 'bağış' adı altında para isteyince ekipler harekete geçti.
Başkanların görevidevri sabık peşinde koşmak değil

Başkanların görevi
devri sabık peşinde koşmak değil

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Ölümle sonuçlanan kazalar yaşandı ancak önlem alınmıyor.
80 bin kişilik veda

80 bin kişilik veda

Çin'in en zengini Ma, rock konseriyle emekli oldu.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.
RTÜK devreye girdi:<br>Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.

Hız limiti<br>140 olacak mı?

Hız limiti
140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması yapıldı.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.
Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'de ilk olacak

İranlı mühendis Van'a gelip 17 milyon lira harcadı.
FETÖ'nün planlı organizasyonu

FETÖ'nün planlı organizasyonu

​MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.
Kadro dışı kaldılar

Kadro dışı kaldılar

​İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.
Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Kırmızı kategoriye bir çizik daha

​Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te<br> katliam gibi kaza

Bitlis'te
katliam gibi kaza

Şarampole devrilen minibüste ​10 kişi hayatını kaybetti.
Evlat nöbetinde<br> sayı 24 oldu

Evlat nöbetinde
sayı 24 oldu

​Diyarbakır HDP il binası önünde ailelerin bekleyişi sürüyor.
Gri listeye<br> bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.