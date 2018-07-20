ABD’liler İran için geliyor

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet bugün Ankara'yı ziyaret ederek ABD'nin devreye aldığı İran'a yönelik yaptırımları görüşecek. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD heyeti Hindistan'da görüşmeler yürütüyor, Cuma günü de İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak Türkiye'ye gelecek.Heyet Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek" dedi.

TÜRKİYE PETROLÜNÜN YARISI İRAN’DAN

ABD büyükelçiliği sözcüsü David Gainer da bunu teyit ederek, "Bir gün sürecek ziyarette tek konu İran'a uygulanan yaptırımlar" dedi. ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı ülke arasında yapılan ve Tahran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığı İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiğini iki ay önce açıkladı.

TİCARETİ KESMEYİZ

İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Irak yer alıyor. İran'ın başlıca petrol ithalatçıları arasında yer alan Türkiye ise buna karşı çıkıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haziran ayı sonlarında "Başka ülkeler İran ile ticareti kesin dedi diye İran ile ticaret ilişkilerimizi kesecek değiliz" demişti. Türkiye bu yılın ilk dört ayında ithal ettiği ham petrolün yüzde 55'ini İran'dan satın aldı.