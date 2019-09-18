Ekonomi ABDnin kaya gazı Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak
DÜNYA EKONOMİSİ

'ABD'nin kaya gazı Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak'

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Sorokin, "Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahibiz ancak ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak" dedi.

Haber Merkezi AA
Dünyada kaya gazı üretimi ilk olarak 1999 yılında ABD'de gerçekleştirildi.
Dünyada kaya gazı üretimi ilk olarak 1999 yılında ABD'de gerçekleştirildi.

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahip olduklarını belirterek, "ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak." dedi.

Sorokin, Rusya’nın Tümen kentinde düzenlenen Doğal Gaz ve Petrol Forumu’nda doğal gaz piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Doğal gazın gelecek 50 ila 70 yıl boyunca Rus ekonomisinin "ana sütunlarından" biri olacağını vurgulayan Sorokin, "Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahibiz ancak ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak. Bu bir gerçek" diye konuştu.

Kanyak: ABD Enerji Bilgi Dairesi (EIA) ( İnfografik: Emir Ece )

Rusya’nın enerji sektöründe yüksek teknolojik kalkınma seviyesinin sürdürebilir olması gerektiğini anlatan Sorokin, "Ayrıca yatırımcıları destekleyecek mali düzenlemelerin de yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Advanced Resources International (ARI) ( İnfografik: Emir Ece )

Rusya’da doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 725,17 milyar metreküpe yükselmişti.

  • Doğal Gazın Altın Çağı 'Kaya Gazı'
  • Gelişmiş ülkelerin enerjiye olan ihtiyacı arttıkça konvansiyonel olmayan ( doğalgaz ve petrol dışı ) enerji kaynaklarına olan ilgi de artıyor. Özellikle ABD'yi ithalatçı konumundan ihracatçı konumuna yükselten ve küresel petrol ve doğalgaz piyasasında fiyatların düşmesine neden olan kaya gazının üretilmesi birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de de dört havzada kaya gazı rezervlerinin bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, kaya gazının enerji ihtiyacı bakımından dışa bağımlı olan Türkiye için stratejik bir öneme sahip olabileceğine dikkat çekiyor.

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