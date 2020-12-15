ABD'nin yaptırım kararı Türkiye borsasını etkilemedi: Güne yükselişle başladı

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ardından tepkiler takip edilirken, Borsa İstanbul'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.394,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak 1.388,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.394,58 puana taşıdı.

DÜNYA ABD'ye yaptırım tepkisi: Yanlıştan geri dönün

YAPTIRIM KARARININ ETKİSİ SINIRLI

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin şirketler üzerinden pay piyasaları için de olumlu olduğunu aktaran analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

DÜNYA Trump yaptırımları veto etti

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek konumuna geldiğini, 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.440 direncinin izleneceğini kaydetti.

DÜNYA Yaptırım yok tehdit var

GÜNDEM ABD’nin yaptığı saygısızlık

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.



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OYNAT 01:40 Fransız spikerin 'Türk halkı AB yaptırımlarından korkmuyor mu?' sorusuna flaş cevap: Millet Erdoğan'a daha da kenetlenecektir Fransa televizyon kanalı Le Debat'ta, Ankara ile Paris arasında yaşanan gerilim ele alındı. Fransız spikerin 'Türk halkı AB yaptırımlarından korkmuyor mu?' sorusuna Türk asıllı Avukat Selçuk Demir şu cevabı verdi: Fransa'nın ya da AB'nin vereceği cezalar zaten Türkiye'yi etkileyemez. Aksine, Türk halkının daha da cumhurbaşkanına sahip çıkmasına yol açar. BiP'te paylaş

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