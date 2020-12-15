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Ekonomi ABDnin yaptırım kararı Türkiye borsasını etkilemedi Güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD'nin yaptırım kararı Türkiye borsasını etkilemedi: Güne yükselişle başladı

ABD'den dün akşam gelen Türkiye'ye yaptırım kararları borsayı etkilemedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.394,42 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa güne yükselişle başladı.
Borsa güne yükselişle başladı.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ardından tepkiler takip edilirken, Borsa İstanbul'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

  • Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.394,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak 1.388,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.394,58 puana taşıdı.

ABD'ye yaptırım tepkisi: Yanlıştan geri dönün
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YAPTIRIM KARARININ ETKİSİ SINIRLI

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin şirketler üzerinden pay piyasaları için de olumlu olduğunu aktaran analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Trump yaptırımları veto etti
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Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek konumuna geldiğini, 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.440 direncinin izleneceğini kaydetti.

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