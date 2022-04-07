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Ekonomi ABDnin yaptırımlarına Rusyadan ilk açıklama Sıradan vatandaşa darbe vuracak
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan ilk açıklama: Sıradan vatandaşa darbe vuracak

ABD ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik bir dizi yeni yaptırım açıkladı. ABD tarafından yeni yaptırım uygulananlar arasında Rusya'nın iki büyük bankası da yer aldı. Söz konusu yaptırım kararlarını yorumlayan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov ise yaptırımların doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDnin yaptırımlarına Rusyadan ilk açıklama: Sıradan vatandaşa darbe vuracak
Foto/arşiv

ABD'nin son açıklanan yaptırım paketine dair Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov bir açıklama yaptı.

Tass haber ajansının haberine göre Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük bankasına yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak "Doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe" yorumunda bulundu.

Putin'in kızları ve iki dev banka yaptırım listesinde

ABD, Buça'daki katliamın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yatırımlara yasak getirdi.

Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu. Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı. Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

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