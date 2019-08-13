ABD’ye Türk mobilyası

Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yıllık mobilya ithalatı 60 milyar dolar olan ABD’ye Türkiye’nin mobilya ihracatının 124 milyon dolar olduğunu anımsatarak, “Dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden ABD’ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023’te 1 milyar dolara çıkarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi. Gürcan, mobilya sektörünün 2002’den bugüne üretimde ve ihracatta 10 kattan fazla artış gösterdiğini, halihazırda dünyanın en büyük 13’üncü üreticisi olduğunu, üretimin yüzde 30’unu ihraç ettiğini söyledi. Gürcan, ABD’de yılda 5,7 milyon adet konut satıldığını belirterek, “ABD’ye mobilya ihracatının 2023’te bir milyar dolar olması için kolları sıvadık. Ciddi mobilya satışı gerçekleşen ABD’nin Türk mobilyalarına her geçen gün ilgisi artıyor” dedi.

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan

177 ÜLKEYE ULAŞIYORUZ

Geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün bu yılki hedefinin 3,7 milyar dolar olduğunu dile getiren Gürcan, 2023 yılında ise mobilya sektörünün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsattı. Gürcan, Türkiye’nin geçen yıl 177 ülkeye ihracat yaptığını, önceki yıllar da düşünüldüğünde mobilya ürünü ihraç edilmeyen ülkenin neredeyse kalmadığını belirtti.

ABD BEŞİNCİ SIRADA

Koray Çalışkan

MODOKO Mobilyacılar Sitesi Başkanı Koray Çalışkan da, birkaç yıldır sektörün ihracatla büyüdüğünü belirterek, 2002’de ihracatcı firma sayısı 4 bin 389 iken, 2018’de 15 bin 318’e çıktığını söyledi. Son 16 yılda yüzde 249’luk artış yaşandığını dile getiren Çalışkan, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının ise 32’den 569’a yükseldiğini bildirdi. Çalışkan, ABD’nin, 2018’de Türkiye’nin en yüksek mobilya ihracatı gerçekleştirdiği beşinci ülke olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “En yüksek katmadeğerli mobilya ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke de kilogram başına 4,26 dolarla ABD. ABD’ye yönelik mobilya ihracatında kilogram başına düşen değeri 6 dolarlara çıkarmak mümkün. Böylece 1 milyar dolarlık hedefi rahat yakalayabiliriz. MODOKO olarak üreticilerimizin ihracatlarını arttırmak üzere sektörde ilk kez Ur-Ge projesine başladık. Proje kapsamında ilk etapta, MODOKO’da bünyesinde hiç ihracat yapmayan ya da çok az ihracat yapan 25 firma için eğitimlere başladık. Onların ABD gibi pazarlara ihracatlarını arttırmayı hedefliyoruz.”

Kapı ve mutfakta anlaşmalar arttı

Mobilya sektöründe kilogram başına ihracatın 3,5 dolar olduğunu anımsatan Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ, kapı ihracatında bu rakamın daha yüksek olduğunu bildirdi. Aslandağ, kapı ihracatında kilogram başına düşen değeri 5 doların üzerine çıkarttıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi: “Yurt dışı atağımız kapsamında özellikle ABD uzun zamandır ilgilendiğimiz pazarlardan. Birkaç yıldır ihracat gerçekleştirdiğimiz bu pazar için hem kapı hem de mutfak tarafında vites büyüttük ve önemli projelerin anlaşmalarını imzaladık. Bizi bu pazarda ön plana çıkaran özelliklerimiz hızlı, kaliteli ve inovatif işlere imza atmamız.”

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