Acemi kasaplara altın tavsiyeler

Kurban Bayramı dendiğinde akla ilk olarak acemi kasapların yaralanmaları geliyor. Deneyimsiz kişiler, kurban keserken kendini ve çevresindekini yaralıyor. Kesim sırasında oluşan yaralanmalar, kemik kırıklarından iç organ hasarlarına kadar ilerliyor.
ZAPT EDERKEN DARBE ALMAYIN
Önemsenmeyen her yaranın bir sakatlığa yol açabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, bayramı acil serviste geçirmek istemeyenler için önerilerini sıraladı.
Bayram heyecanıyla her yaştan insanın kesim işlerinin bir parçası olmak istediğini ifade eden Tecimel, “Büyükbaş hayvanların kesimi sırasında bedene alınan darbeler künt yaralanmaya yol açıyor. Bu yaralanmalar kemik kırıklarından iç organa hasar vererek ölüme sebep oluyor. Ayrıca delici ve kesici alet yaralanmaları da sıkça yaşanıyor. Tendon kas damar ve bağların yırtılmasına sebep olan bu yaralanmalar çok küçük bir cilt kesesinin altında saklanabiliyor. Erken dönemde fark edilip tedavi edilmezse büyük sakatlıklara yol açabiliyor” diye konuştu. Yaralanma sonrası ilk müdahalenin kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Tecimel, “İlk olarak yaranın, temiz su veya dezenfektan maddeyle yıkandıktan sonra temiz bir bezle kapatılması gerekiyor. Bu sayede enfeksiyon engellenir.
GİZLİ KANAMAYA DİKKAT
Kontrolü zor kanamalar yaşandığında yara üstüne temiz bezle bası yapmak, yaranın biraz uzağına turnike uygulamak gerekiyor” şeklinde konuştu. Yaranın küçük olmasına aldanmamak gerektiğini anlatan Tecimel, damarlar hasar aldığında gizli kanamaların yaşanabileceğini aktardı.
KALICI HASAR BIRAKABİLİR
Yaralanma yaşanmadan tedbir almanın önemine işaret eden Tecimel, şöyle konuştu: “Bir kişi kurbanını kendisi kesecekse çevresel önlemleri ve koruyucu tedbirleri alması şart. Çok hassas damar, sinir ve tendon yapılarının bulunduğu ellerin korunması için eldiven giyilmeli. Tendon, damar ve sinirlerin süratle tedavi edilmemesi tamiri imkansız hale getirerek, kalıcı hasarlar bırakıyor. Önemsenmeyen her yara sakatlık doğurabiliyor.”