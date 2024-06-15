Acemi kasaplara altın tavsiyeler

Bayram heyecanıyla her yaştan insanın kesim işlerinin bir parçası olmak istediğini ifade eden Tecimel, “Büyükbaş hayvanların kesimi sırasında bedene alınan darbeler künt yaralanmaya yol açıyor. Bu yaralanmalar kemik kırıklarından iç organa hasar vererek ölüme sebep oluyor. Ayrıca delici ve kesici alet yaralanmaları da sıkça yaşanıyor. Tendon kas damar ve bağların yırtılmasına sebep olan bu yaralanmalar çok küçük bir cilt kesesinin altında saklanabiliyor. Erken dönemde fark edilip tedavi edilmezse büyük sakatlıklara yol açabiliyor” diye konuştu. Yaralanma sonrası ilk müdahalenin kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Tecimel, “İlk olarak yaranın, temiz su veya dezenfektan maddeyle yıkandıktan sonra temiz bir bezle kapatılması gerekiyor. Bu sayede enfeksiyon engellenir.