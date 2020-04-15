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Açık büfeler tarih olacak

Koronavirüs salgını sonrası her alanda olduğu gibi turizmde de köklü değişiklikler bekleniyor. Sektör temsilcileri, Türk turizminin tartışmalı uygulaması açık büfelerin de bu durumdan nasibini alacağını düşünüyor. Yetkilileri turistlerin artık çok kalabalık ortamları ve açık büfeleri tercih etmeyeceğini belirterek, bu durumun israfın önüne geçeceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
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Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, insanların, küresel salgın gibi durumlarda travma yaşadığını, salgınların etkisinden uzun süre çıkamadığını söyledi. Bu travmaların, dolayısıyla salgınların, insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini dile getiren Bağcı, koronavirüsün de insanlarda seyahat ve benzeri konulardan korkmasına yol açtığını anlattı.

Turistler kalabalık tatilleri tercih etmeyecek.

Bağcı, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, yıllık ekonomik büyüklüğü 1,7 trilyon dolar olan sektörün bu yılki kaybının en az 1 trilyon dolar olacağını bildirdi.

Kalabalık oteller yerine butikler tercih edilecek

  • Artık insanların çok kalabalık otelleri tercih etmeyeceğini veya bu tercihin zaman alacağını belirterek, butik otellerin veya tatil köylerinin rağbet göreceğini belirten Bağcı, "Turistlerin yeme-içme alışkanlığında da ciddi değişiklikler yaşanacak. Şimdiye kadar açık büfelerin yer aldığı her şey dahil konsepti Türkiye'nin öne çıktığı turizm şekliydi. Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği, herkesin aynı kepçe veya aparatlarla yemekleri, salataları, tatlıları aldığı açık büfeler artık tercih edilmeyecek. O karpuzdan heykellerin, onlarca çeşit tatlının, çorbanın, yemeğin veya salatanın yer aldığı açık büfeler cazibesini kaybedecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 2018'de açıklanan rakamlara göre bir yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton. Bunun parasal karşılığı 214 milyar liraya tekabül ediyor. Yetkililer açık büfelerin çok ciddi bir israf kaynağı olduğun belirterek, alışkanlıkların değişmesiyle ciddi bir israfın da önüne geçileceğini söyledi.

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