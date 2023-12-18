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Ekonomi

Adalet Bakanı Tunç: 32 bin 98 kira uyuşmazlığı arabuluculukta çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu, bunlardan 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Seren Som
Seren Som
10:28 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemiyle vatandaşların, dava yoluna gitmeden dostane şekilde uyuşmazlıklarını çözdüğünü belirtti.


Arabuluculuk sistemiyle tarafların anlaşmasının, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azalttığı için kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

  • "1 Eylül'den itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu, bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler. Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemelken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti."



#Yılmaz Tunç
#Kira
#Adalet Bakanlığı
#Arabuluculuk sistemi
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