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Adana kebap çatalı batırınca dağılmıyorsa hileli olabilir

Adana kebap çatalı batırınca dağılmıyorsa hileli olabilir

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapan işletmelerin listesini yayınlamasından sonra vatandaşlar et alırken de et yerken artık 2 kez düşünüyor. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, "Erkek kuzu etini çatala batırdığın anda dağılır, vatandaşlar buna dikkat etsin" dedi.

Haber Merkezi İHA
Gerek Adana kebabının çatal batırıldığında dağılması gerektiği belirtildi.
Gerek Adana kebabının çatal batırıldığında dağılması gerektiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş veya taklit ederek piyasaya ürün süren firmaları sık sık ifşa ediyor ancak gıdadaki sahtekarlıklar devam ediyor. Bakanlık geçtiğimiz günlerde taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Adana’dan ise 5 firma listeye girdi. İnsan sağlığını hiçe sayan işletmeler yüzünden artık vatandaşlar et alırken ve dışarıda et yerken tedirgin oluyor.

Konu ile ilgili muhabire açıklamada bulunan Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, erkek koyun etinin piştikten sonra biraz daha açık renkte olması gerektiğini vurgulayarak, “Et yumuşak olur ve çatal batırıldığında parçalanır. Vatandaşlar buna dikkat etmelidir. Bakanlığın yaptığı denetimler çok iyi. Sürekli devam etmeli ve cezalar caydırıcı olmalı. Bu cezaların artması lazım” şeklinde konuştu.

İHA
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapan işletmelerin listesini yayınlamasından sonra vatandaşlar et alırken de et yerken artık 2 kez düşünüyor.

“Mezbahanede kesilen her et kontrolden geçiyor”

Kentte 20 yılı aşkın süredir kebapçılık yapan Yaşar Aydın da, vatandaşlara et alırken dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Mühürsüz eti asla almamaları gerektiğini vurgulayan Aydın, “Mühürlü etler mezbahanede kesiliyor ve mezbahanede kesilen her et kontrolden geçiyor. Etin taze olup olmadığı kendini belli ediyor. Taze et solgun olmaz, canlı olur. Adana kebabı sadece kuzu erkek etinden olur. Erkek kuzu etini çatala batırdığın anda dağılır, eğer dağılmıyorsa dana eti veya dişi koyun eti olabilir. Ona da dikkat edilmeli” diye konuştu.

“İnsan sağlığı her şeyden önce gelir”

Tarım ve Orman Bakanlığının denetimlerinin sürekli devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Bakanlığın devamlı teftiş etmesi bizim yararımıza. İşverenlerin, müşterilerin, kentin ve halk sağlığının yararına. Güzel şeyler bunlar. Devam etmeli denetimler. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kebapçı Yaşar Aydın, vatandaşlara bildikleri kasaplardan et almaları ve bildikleri yerlerden et yemeleri konusunda uyardı.

İHA
Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, 'Erkek kuzu etini çatala batırdığın anda dağılır, vatandaşlar buna dikkat etsin' dedi.

“Her yerden et yemiyoruz”

Kebap yemeye gelen Seval Çağlayan isimli vatandaş da, sadece bildiği kasaptan et alıp, bildiği yerden et yediğini söyleyerek, “Her yerden et yemiyoruz. Kıbrıs’tan geliyoruz buraya ve daha önce memnun kaldığımız için geliyoruz buraya. Bildiğimiz bir yerden etleri aldıklarını bildiğim için buraya geliyoruz” yorumunda bulundu.

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