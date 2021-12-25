Ekonomi Adım adım hedefe Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adım adım hedefe: Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adım adım hedefe: Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ 2023'TE KULLANIMA SUNULACAK

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.

Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma
EKONOMİ
Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz
EKONOMİ
Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Bakan Fatih Dönmez: Varınca-1 kuyusundan günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapılıyor
GÜNDEM
Bakan Fatih Dönmez: Varınca-1 kuyusundan günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapılıyor
Ovacık beyaz örtüyle kaplandı

Ovacık beyaz örtüyle kaplandı

Yıldızlarla bütünleşen doğa kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akaryakıta indirim

Akaryakıta indirim

​Motorin ve LPG'de pompa fiyatına yansıyacak.
Adım adım hedefe: Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

'Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı'

'​Ekonomik saldırıların savuşturulması' konusu masada.

​Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırsatçı ve stokçulara çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.