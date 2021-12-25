Adım adım hedefe: Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Adım adım hedefe…🎯



Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. 🚢



Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor.🔥 pic.twitter.com/ZtqU15qNC3 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 24, 2021

DOĞAL GAZ 2023'TE KULLANIMA SUNULACAK

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.

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