Ekonomi Af getirilen 40 bin araç için süre 6 ay uzatıldı
OTOMOTİV

Af getirilen 40 bin araç için süre 6 ay uzatıldı

Gümrüklerde el konulan 40 bin araç için getirilen af düzenlemesinde süre uzatıldı. 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan başvuru takvimi 30 Haziran 2020'ye çekildi. Mevcut ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyerek araçların teslim alınmasına imkan tanıyan düzenleme kapsamında 3 ay içerisinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulunmuş, yapılan incelemeler sonrasında 719 araç sahiplerine teslim edilmişti. İşlemlerden devletin kasasına giren rakam ise 28 milyon lirayı buldu.

Haber Merkezi AA
Gümrüklerde el konulan 40 bin araç için geçtiğimiz Temmuz ayında af çıkarılmıştı.
Gümrüklerde el konulan 40 bin araç için geçtiğimiz Temmuz ayında af çıkarılmıştı.

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan ve gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 30 Haziran 2020'ye uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile kaçak şüphesiyle alıkonulan araçların, sahiplerine iadesiyle ilgili düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 31 Aralık'ta dolacak olan başvuru süresi, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

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Düzenleme kapsamında, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin, Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise yüzde 15'inin ödenmesiyle araç üzerindeki kararlar kaldırılarak sahibine iade edilecek.

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