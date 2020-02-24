Afet konutlarına dev bütçe

“2020 Yılı Yatırım Programı”ndan derlenen bilgilere göre, 2020 Yılı Yatırım Programı’nda proje tutarı 1 milyar 862 milyon 974 lira olan 95 konut projesi yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında konut sektörüne 330 milyon 797 bin 200 lirası yeni projeler, 122 milyon 686 bin 800 lirası devam eden projeler, 1 milyon 460 lirası da etüt projeler için kullanılmak üzere, 454 milyon 944 bin lira ayrıldı. Söz konusu konut yatırımları içinde ilk sırada 121 milyon 254 bin lira ile AFAD yer alıyor.

Yatırımlarda ilk sırada 121 milyon 254 bin lira ile AFAD yer alıyor.

AFAD, ayrılan bu kaynağın, 50 milyon 800 bin lirasını devam eden afet konutu projeleri, 70 bin 454 lirasını da afet konutu, afet konutu altyapı çalışmaları ile lojman onarımı, afet tedbirleri, etüt proje çalışmaları gibi kalemlerden oluşan yeni projelerin yer aldığı toplam 15 proje için kullanacak. AFAD’ın bu projeleri arasında, Ankara’da 16 iş yeri ile 140 afet konutu, Rize’de 88, Çanakkale’de 246, Isparta’da 39, Ordu’da 20, Artvin’de 236, Zonguldak’ta 99 devam eden proje yer alıyor.