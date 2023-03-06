TBMM
Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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#Afet Yeniden İmar Fonu
#deprem
1 saat önce
Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
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