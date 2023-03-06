Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" ifadelerini kullandı.