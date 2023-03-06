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Ekonomi

Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

17:04 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
TBMM

TBMM

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



#TBMM
#Afet Yeniden İmar Fonu
#deprem
1 saat önce
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Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
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