Afrika ile ticaret zirvede

Türkiye'nin ihracatta alternatif pazarlara tanıdığı öncelik meyvelerini vermeye devam ediyor. Özellikle Afrika açılımı, Türkiye'nin kıtayla ticaret hacmini 45 milyar dolar seviyesine çıkarmışken hükümet, Afrika'ya ürün satmayı daha da genişletmek, ihracat potansiyelini yükseltmek ve yeni pazarlara erişmek için büyük adımlar atmayı planladı.

BATI AFRİKA POTANSİYEL

Artan pazar payı ile kıtada lider ülke konumuna yükselmek isteyen Türkiye, Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya ile enerji yatırımlarının önünün açılması için çalışmalara başladı. Senegal'e; demir, çelik, inşaat, enerji ve beyaz eşya sektörlerinde, Kongo'ya; maden ve enerji alanlarının yanı sıra sivil havacılık sektöründe de yatırımlar yapılacak. Batı Afrika'da potansiyel ülke olan Sierra Leone ise cazip bir pazar olarak Türk yatırımcısının ilgisine sunulacak.

YENİ ANLAŞMALARLA KATKI

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na inecek olan uluslararası anlaşmalar arasında çifte vergilendirmeyi kaldırmayı öneren ticari düzenlemelerde de var. Kongo, Nijerya, Senegal ve Sierra Leone ile imzalanan ticaret anlaşmaları, Türkiye'nin Afrika'daki ticaret payını arttırıcak.

NİJERYA EN BÜYÜK PAZAR

Afrika'nın en büyük ekonomisi ve pazarı olan Nijerya, Ticaret Bakanlığı'nın 'Hedef ülke' ilan ettiği 18 ülkeden biri. Petrol ve doğal gaz sektörü açısından kıtanın en önemli ülkelerinden olan Nijerya, 2020'de Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da en büyük ticaret partneri oldu.

2021'de ise Türkiye'nin bölgede, Güney Afrika'dan sonra ikinci en büyük ticaret ortağı haline geldi. İkili ticaret hacmi 2021'de 1 milyar dolar seviyesine yaklaşırken, 2022'de 830 milyon dolar bandında kaldı. 2022 itibarıyla ülke genelinde Türk sermayeli 50'den fazla firmanın kaydı var. Anlaşma ile Türkiye, Nijerya'yla petrol ve doğal gaz alanlarındaki ilişkilerini ilerletme imkanı yakalayacak.

Kongo havacılığı Türkiye’ye emanet

Türk firmalarının müteahhitlik, enerji ve maden projelerini üstlendiği Kongo’da; anlaşmayla Türk yatırımcıları başka alanlarda yatırım imkânlarına kavuşacak. Sivil havacılık bu alanların başında geliyor. Anlaşma, Türk hava yolu taşıyıcılarına gümrük vergisi, diğer vergi ve harçlardan muafiyet olanağı sağlayacak. Artan gelirlerini Türkiye’ye transfer imkanı tanıyacak.

Senegal fırsatlar sunuyor

Senegal; 2035 yılı hedefleri çerçevesinde hazırladığı Yükselen Senegal Planı ve ülkenin kamu yatırımlarına ayırdığı yüksek pay ile Türk şirketlerine önemli fırsatlar sunuyor. Ülkede, Türk firmalarının yatırımları ve üstlendikleri projeler 1,2 milyar doları geçti.







