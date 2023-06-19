Afrika’daki mega projeler Türkleri bekliyor

Türkiye’nin Kamu Özel Sektör İş Birliği’ne yönelik politika ve deneyimleri farklı ülkelere örnek oluyor. Son olarak Tunus, ülkemizin özellikle alt yapı yatırımları konusunda son yıllarda imza attığı büyük yatırımları örnek alarak Türkiye’nin deneyimlerini paylaşmasını istedi. Konu Afrika Kalkınma Bankası ve Tunus Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Merkezi Başkanlığı ortak organizasyonu ile 15-16 Haziran tarihleri arasında Tunus’ta bu yıl ilki gerçekleştirilen Kuzey Afrika KÖİ Forumu’nda gündeme geldi.

Tunus başta olmak üzere Fas, Libya, Cezayir, Mısır’ı kapsayan ve Kuzey Afrika ülkelerinin temsilcilerinin de katıldığı programda ülkeler KÖİ alanındaki proje planlarını ve yasal altyapılardaki gelişmelerini aktardı Forumda, Türkiye’nin KÖİ deneyimleri ile bölgedeki projelere yapacağı olası katkı da ele alındı.

TUNUS TECRÜBELERDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Tunus’un yaptığı proje planları toplantısında El Jorf to Djerba Ajim bölgesinde gerçekleşecek 2 kilometrelik köprü ve Tunus Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan medikal şehir projesinin gerçekleştirilmesi için Türkiye’nin KÖİ deneyimlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Afrika Kalkınma Bankası uzmanları, kalkınmakta olan ülkelere önemli bir rol model olması sebebiyle Türkiye deneyimleri taşımak adına Türk şirketleri ile daha aktif çalışmak izlediklerini altını çizdiler. Bu konuyu da değerlendiren Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, “10 ülkeyi kapsayan toplantıda paylaşılan altyapı yatırımlarının toplam boyutu 5 milyar dolardan fazla. Köprü, otoyol, havalimanı, hastane ve savunma sektörleri özelinde yoğunlaşan proje stoklarının hemen hepsinde yeterli global tecrübeye sahip Türk şirketleri için önemli bir potansiyel var” diye konuştu.

PROJE STOKU 15 YILDA 100 MİLYAR $’A ULAŞTI

Tunus Ekonomi Bakanı’nın açılış konuşmasını yaptığı programa katılan Aydın, KÖİ proje stokunun 15 yıl içinde 100 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti. Aydın, “10 yıl önce ülkeler başarılı altyapı yatırımı için içsel sorunlar dediğimiz, insan kaynağı sorunları tecrübe yoksunluğu gibi sorunlarla uğraşırken, şimdi altyapı yatırımlarında yüksek standartlar beklendiği için dış etkilerin başarı için daha önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

Başarılı uygulamalar masaya yatırıldı

“Başarılı bir KÖİ projesi için gerekli şartlar nelerdir” başlıklı oturumda Dünya KÖİ Uzmanları Birliği Başkanı Ziad A. Hayek, IFC Kuzey Afrika Yatırım İlişkileri Uzmanı Adel Paris, Avrupa Uzun Süreli Altyapı Yatırımları :irliği (LTIIA) CEO’su Francois Bergere, Afrika Kalkınma Bankası Kuzey Afrika Şehirleşme ve Altyapı Yatırımları Direktörü Mike Salawou ve Fransız finans kurumu Caisse Des Dépôts et Consignations Tunus Genel Direktörü Neija Gharbi ile görüşlerini paylaştı.







