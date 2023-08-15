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Ekonomi

Afrika’ya ‘altın’ açılım

Özbekistan ve Nijer’de sadece maden sondajı yapan Maden Tetkik Arama (MTA), Burkina Faso’da altın madenciliği için nabız yokluyor

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Afrika’ya ilgisini her geçen gün artıran Türkiye, Kara Kıta’da altın aramaya hazırlanıyor. Özbekistan ve Nijer’de sadece bu yıl 20 bin metreye yakın maden sondajı yapan Maden Tetkik Arama (MTA), uluslararası madencilik şirketi kanalıyla Burkina Faso’da mangan ve altın madenciliği alanlarında ortak yürütülecek çalışmalar ile nabız yokluyor. MTA ile Burkina Faso BUMIGEB komitesi arasındaki görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içerisinde altın madeni ile ilgili üretim planının oluşturulması bekleniyor.

34 KUYUDAN 8 BİN KAROT

MTA, bunun yanı sıra Sudan, Özbekistan, Cezayir, ve Nijer’de de ikili anlaşmalarla yeni maden yatakları üzerinde çalışıyor. Aramaların yapıldığı Afrika ülkelerinden Nijer’de bugüne kadar 34 sondaj kuyusunda toplam 8 bin 352 metre karotlu sondaj yapıldı. 424 yüzey örneği alınırken bin 666 örneğin ise analizi tamamlandı. Özbekistan’da 10 bin 135 metre karotlu sondaj gerçekleştirildi. Toplam 9 bin 747 numunenin analizini yapıldı. Özbekistan’da karotlu sondaj sayısının yıl sonuna kadar 10 bin metreye, Nijer’de ise 23 bin metreye çıkarılması hedefleniyor.

Sudan ve Cezayir’de ise yer bilimleri ve madencilik konularında eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.




#Altın
#Afrika
#Özbekistan
#Nijer
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