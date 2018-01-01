Afrika'ya banka talebi

Afrika’da iş yapan Türk yatırımcılar, bölgede karşılaştıkları en önemli sorunlardan birinin bankacılık sistemi olduğunu belirterek, Türk bankalarına kıtadaki ülkelerde şube açmaları çağrısında bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Afrika’da bankacılık sisteminin son derece sıkıntılı olduğunu söyledi. Büyükekşi, “Türk Eximbank bu konuda önemli adımlar atıyor. Bir yandan ülke kredileri veriyor, diğer taraftan oraların muteber bankaları varsa o bankalar vasıtasıyla alıcı kredileri tesis ediyor” dedi. Eximbank’ın sigortalarında belli bir oranının üzerinde sıkıntı yaşanması durumunda Ekonomi Bakanlığı'nın devreye girerek destek verdiğini anımsatan Büyükekşi, bunun ihracatçılar açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Büyükekşi, söz konusu desteğin bir yıldır uygulandığına işaret ederek, “Bu sayede Türk Eximbank, satılan bir mal 100 bin dolarlık ise 30 bin-50 bin dolarlık garanti verebiliyordu. Şimdi bu konuda risk alarak daha fazla garanti verebiliyor" diye konuştu.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Fatih Volkan Kazova da on yıldan bu yana Sahra Altı Afrika’da enerji ve inşaat işleri yaptıklarını belirterek, yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin bankacılık olduğunu söyledi.

KAMU BANKALARI ÖNERİSİ

Kazova, Türk bankalarının o bölgelerde faaliyet göstermesini istedikleri vurgulayarak, bu konuda Türkiye Bankalar Birliğinin çalışmalar yapması gerektiğini, özel bankaların da çalışmalarının bulunmasına karşın, bunların yetersiz kaldığını dile getirdi. En azından devlet bankalarının bölgeye yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kazova, “Devlet bankalarının buralarda şubesinin olması lazım” dedi.

EN ÇOK PARA TRANSFERİ YORUYOR

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Sudan’da pano üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Samim Uyan da bu ülkede iş yapmanın yorucu ve sıkıntılı olduğunu söyledi. Buna karşın Türk yatırımcılarının birçok sıkıntının üstesinden geldiğini vurgulayan Uyan, “Bizi en çok yoran para transferleri. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Para transferler inde çok büyük paralar kaybediyoruz. Bizim en çok arzuladığımız burada bir veya birden çok Türk bankasının olmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Uyan, ülkede karşılaştıkları bir diğer sıkıntının da gümrük mevzuatları olduğunu belirterek, gümrükten mal çekimlerinde çok büyük sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Cantek Grup Üst Yöneticisi Tarık İşgüzar da Afrika’da endüstriyel projelere adım atarken karşılaştıkları en büyük sıkıntının finansman olduğunu dile getirdi.

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