Kızılören'de çiftçilere ücretsiz yağlık ayçiçeği tohumu hibe edildi

Kızılören ilçesinde üreticilere 900 kilogram ücretsiz yağlık ayçiçeği tohumu hibe edildi. Üçte birinin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, üçte ikisinin de kaymakamlık tarafından karşılan 900 kilogramlık yağlık ayçiçeği tohumu Kızılören üreticileri bin 800 dekar alana ekim gerçekleştirdi.

Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, "Dağıtılan ücretsiz yağlık ayçiçeği tohumu sayesinde üretimi artırarak hem kendi bütçemize hem de devletimizin bütçesine katkı sağlamış olacağız. Bunun için Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere, Vali Yardımcımız Ömer Tekeş’e ve yetkililere teşekkür ederim" dedi.