Ağır abi için imzalar atıldı

Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak olan ATAK-2'nin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor. SSB'de düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TUSAŞ ve savunma sanayii sektör temsilcileri katıldı.

Sözleşmeye İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından imza atıldı.

YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ

Geliştirilecek helikopterin yeni teknolojilerin gerisinde kalmaması gerektiğini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “5 yıl sonra helikopterimizin bugün elimizde bulunan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir envanterle göreve gitmesini bekliyoruz” derken, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ise “Bu helikopter yalnızca ülkemizde değil, aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacak” şeklinde konuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de sıfırdan tasarlandığı için helikopterin yüzde 100 yerli ve milli olacağını söyledi.

Atak-2’nin teknik özellikleri şöyle olacak:

* 10 ton sınıfında yerini alacak

* 2 adet Turboşaft motora sahip olacak

* Bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak

* Tandem kokpitli olacak

* Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek

* Çevresel etmenlere dayanıklı olacak

* Yüksek ileri hız limitine sahip olacak

* Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak

* Yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak