Ekonomi Ağlara istavrit takıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağlara istavrit takıldı

Ülke genelinde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, yeni sezon için ’Vira Bismillah’ dedi. Bu yıl palamutun az olduğunu söyleyen balıkçıların ağlarına en fazla istavrit takıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi.
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi.

15 Nisan’da başlayan avlanma yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, yeni sezonun ilk balık avı için ’Vira Bismillah’ dedi. Ordu ve Giresun'daki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri denize ağlarını bıraktı. Gece saatlerinde denize açılan teknelerin ağlarına en fazla istavrit takıldı. Balıkçılar palamut balığından ise umduğunu bulamadı. Sabaha karşı, balık hallerine varan balıkçıkların, ilk avları sabah saatlerinden itibaren tezgahları süsledi.

PALAMUT BU YIL AZ

Ordu'nun Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Serkan Karadeniz'in kaptanı Osman Küçük, sezonun iyi geçmesini diledi. İlk ağlarını attıklarını ve herhangi olumsuz bir durum yaşamadıklarını ifade eden Küçük, bu gece balık avlamak için tüm tayfa çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Küçük, her balık sezonunun palamutla açıldığını ancak bu sezon palamut balığının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Biraz istavrit görünüyor o da ne kadar olur malum, görüntü itibarıyla hamsi sezonuna kadar umutlu değiliz. Tek umudumuz hamsi, palamut çok eksik görünüyor. İnşallah tam tersi olur, vatandaşın da bizim de yüzümüz güler" dedi.

HAMSİDEN UMUTLUYUZ

Balıkçılardan Cesur Özdemir ise kazasız belasız bir balık sezonu geçirmeyi temenni ederek, "İstavrit balığının içerisinde hamsi de çıktı, bu da hamsi için gelecekte bir umut. İstavrit ve hamsinin bu sezon olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Zorlu bir çalışma ortamları olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bazen oluyor az ağ atıyoruz iki saatte bitiyor, bazen dört saate bitiyor, bazen de sabaha kadar çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız sezonu atlatırız" ifadelerini kullandı.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının beş aylık yasak döneminin sona ermesiyle hazırlıklarını tamamlayan Trabzonlu balıkçılar da yeni av sezonundan umutlu olduklarını söylüyor.

DENİZİN SOĞUMASI LAZIM

Rize’de ise denize açılan balıkçılar, deniz sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle elleri boş döndü. Avlanma sezonunun açılmasına rağmen balık çıkmadığını, balığa çıkan motorların eli boş döndüğünü dile getiren Hopalı balıkçı Altan Uzuner, balık olmadan fiyatın düşmeyeceğini söyledi. Uzuner, “Sezonumuz ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. İnşallah iyi geçmesini diliyorum. Küresel ısınma bütün ülkeyi etkilediği gibi balık işini de etkiledi. Bugün balık olarak sadece istavrit çıktı, inşallah devamı olacak. Palamuttan henüz bir haber yok ama olacak. Denizler soğuyunca balık olacaktır. Şu anda 26 derece civarında” ifadesini kullandı.

  • Vali Yerlikaya balıkçıları karşıladı
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması nedeniyle sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşılamak üzere Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde düzenlenen programa katıldı. Burada balık mezatında bulunan Yerlikaya, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açtığını ve balıkçıları dualarla, temennilerle uğurladığını hatırlattı. Yerlikaya, şafak vakti su ürünleri haline geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "İlk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu sizi çok özlemiş, bütün İstanbulluları özlemiş. İstavrit şu anda ilk tekneden geldi, mezatı açıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun alana, satana hayırlı olsun."

Başkan Erdoğan 'Vira Bismillah' dedi
OYNAT 00:00
Başkan Erdoğan 'Vira Bismillah' dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı barınağında toplanan vatandaşlara ve denize açılacak balıkçılara hitap etti. Balıkçılar gemilere astıkları afişlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.


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