Ekonomi Ağustosta ithalat yüzde 22,7 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustos'ta ithalat yüzde 22,7 azaldı

TÜİK'e göre, ihracat ağustosta yıllık yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

TÜİK'e göre, ihracat ağustosta yıllık yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolara düştü.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,6'ya yükseldi.

- Ocak-ağustos dönemi

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 108 milyar 634 milyon dolara, ithalatı yüzde 5,9 artışla 157 milyar 830 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,6 yükselerek 49 milyar 195 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,8 olarak hesaplandı.

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