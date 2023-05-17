Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında iş birliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Pekşen ve NEF Vakfı İcra Kurulu Başkanı Erden Timur tarafından imzalanan protokol ile, Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından faydalanan ailelere, çocuklara, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına yönelik sosyal hizmet desteği verilecek.