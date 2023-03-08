Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği tespit edilemeyen 78 çocuk bulunuyor

6 Şubat depremlerinde endi imkanlarıyla enkazdan kurtulan Musa Okumuş: "Komşulardan enkazda kalan olduğunu duydum. Yardıma koştuğumda bulundukları yerin önüne hatıl düştüğünü gördük. Sadece 20 santimlik bir delik vardı. 3 kız çoğunu enkazdan çıkardık."