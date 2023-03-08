Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği tespit edilemeyen 78 çocuk bulunuyor

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da deprem nedeniyle ailelerini kaybeden çocuklar için harekete geçti.
Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre, refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1613'ünün ailesine teslim edildiği belirtildi.
95 çocuğun kuruluş bakımına alındığı açıklanırken, 207 çocuğun ise tedavi sürecinin devam ettiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1613 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 207 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1837, edilmeyen 78 çocuğumuz bulunmaktadır.