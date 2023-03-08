|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği tespit edilemeyen 78 çocuk bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazlardan çıkarılan ve refakatçisi bulunmayan çocuklardan 1613'ünün ailesine teslim edildiğini, kimliği tespit edilemeyen 78 çocuğun bulunduğunu belirtti.

07:52 . 8/03/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da deprem nedeniyle ailelerini kaybeden çocuklar için harekete geçti.


1613 çocuk ailesine teslim edildi

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre, refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1613'ünün ailesine teslim edildiği belirtildi.


95 çocuğun kuruluş bakımına alındığı açıklanırken, 207 çocuğun ise tedavi sürecinin devam ettiği duyuruldu.


78 çocuğun kimliği tespit edilemedi

Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:


Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1613 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 207 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1837, edilmeyen 78 çocuğumuz bulunmaktadır.




#Deprem
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kimlik tespiti
2 saat önce
default-profile-img
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği tespit edilemeyen 78 çocuk bulunuyor
Marmara lodosa teslim oldu
Külliye'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Altın fiyatlarında sert düşüş: Resmen çakıldı
Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu seçilirse istifa edecekti ama ikna edildim ben
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.