AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez

"Kur Korumalı Mevduat uygulaması özellikle hane halkının dövize yönelik talebini büyük oranda engellemiştir. Hatta döviz tevdiat hesaplarının bir bölümünün TL'ye dönüşümünü sağlayarak döviz üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde hafifletmiştir. Şu ana kadar ters para ikamesine (ters dolarizasyon) geçişte dikkate alınması gereken önemli bir katkı sağlamıştır. Kur Korumalı Mevduat sistemi uygulamadan kaldırıldığında, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, altılı masanın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır. Altılı masa da faiz oranını hane halkının dövize yönelmesini engelleyecek bir orana, asgari olarak enflasyon oranının üzerine yükseltecektir."

"Kur Korumalı Mevduat uygulaması özellikle hane halkının dövize yönelik talebini büyük oranda engellemiştir. Hatta döviz tevdiat hesaplarının bir bölümünün TL'ye dönüşümünü sağlayarak döviz üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde hafifletmiştir. Şu ana kadar ters para ikamesine (ters dolarizasyon) geçişte dikkate alınması gereken önemli bir katkı sağlamıştır. Kur Korumalı Mevduat sistemi uygulamadan kaldırıldığında, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, altılı masanın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır. Altılı masa da faiz oranını hane halkının dövize yönelmesini engelleyecek bir orana, asgari olarak enflasyon oranının üzerine yükseltecektir."

"Eğer, Hazine, altılı masayı oluşturan partilerin uygulayacaklarını taahhüt ettikleri pozitif reel faiz oranı ile borçlanmış olsaydı Hazine'nin borçlanma faizi en düşük yüzde 56 olacaktı. Yani, enflasyon oranının en az 1 puan üzerinde faiz oranı ortaya çıkacaktı. Faiz oranının yükselmesi en fazla Hazine'yi, yani Bütçeyi olumsuz yönde etkileyecek ve Hazine'nin faiz yükü artacaktı. Hazine çok büyük miktarda ilave faiz yükü ile karşı karşıya kalacaktı."

"Eğer, Hazine, altılı masayı oluşturan partilerin uygulayacaklarını taahhüt ettikleri pozitif reel faiz oranı ile borçlanmış olsaydı Hazine'nin borçlanma faizi en düşük yüzde 56 olacaktı. Yani, enflasyon oranının en az 1 puan üzerinde faiz oranı ortaya çıkacaktı. Faiz oranının yükselmesi en fazla Hazine'yi, yani Bütçeyi olumsuz yönde etkileyecek ve Hazine'nin faiz yükü artacaktı. Hazine çok büyük miktarda ilave faiz yükü ile karşı karşıya kalacaktı."

"2023 bütçesinde 284 milyar liralık ilave faiz ödemesi için doğal olarak herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Altılı masa bu parayı nereden bulacaktır? İki seçenek söz konusudur. Birincisi; 284 milyar liralık ilave faiz ödemesi doğrudan veya dolaylı olarak Merkez Bankası tarafından finanse edilebilir. Altılı masa bu yöntemi kullanamaz. Çünkü, mutabakat metninin para politikası başlığı altında yer alan vaat gereği, parasal genişlemeye yol açacak bir uygulamanın yapılmayacağını ifade ederek kendilerini bağlamışlardır. Ayrıca, altılı masanın IMF ile bir stand-by düzenlemesi yapacakları hususu dikkate alındığında ve parasal sıkılaştırmanın da IMF programlarının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, IMF'nin parasal genişlemeye yol açacak bir uygulamaya izin vermeyeceği açıktır. İkincisi; diğer yöntem, Hazine'nin 284 milyar milyarlık ilave faiz ödemesi için borçlanmaya gitmesidir. Altılı masanın bu yöntemi kullanma imkanı da bulunmamaktadır. Parasal sıkılaştırmayı merkeze alan bir para politikasının uygulandığı dönemde Hazine para piyasasına 284 milyar lira tutarında bir miktarla alıcı olarak girdiğinde faiz oranları uçuşa geçer."