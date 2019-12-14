Ekonomi AK Parti teklif etti İmamoğlu reddetti Vatandaş ise konut değil yeşil alan istiyor
EMLAK

AK Parti teklif etti İmamoğlu reddetti: Vatandaş ise konut değil yeşil alan istiyor

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parsellerinin park alanına çevrilmesi teklifini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu reddetti. Çevre sakinleri ise boş arazinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor. İmamoğlu'nun reddettiği karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek.

Haber Merkezi DHA
​Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki park alanına çevrilmesi istenen yeşil alan.
​Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki park alanına çevrilmesi istenen yeşil alan.

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parselleri, AK Parti'nin teklifi üzerine park alanına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinin aldığı park kararını veto etti.

Tuza Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çevre sakinleri ise bu arazinin mahallede kalan tek boş arazi olduğunu ifade ederek, deprem anında toplanabilecekleri ve ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekleri yeşil alan olarak düzenlenmesi istiyor. Karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek.

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş arazi.

"YEŞİL ALAN YAPILABİLECEK BİR TEK BURASI KALDI"

Mahallelerinin betonlaştığını vurgulayan çevre sakini Muhammed Kılıl, "Doğma büyüme buralıyım. Çocukluğum burada geçti. Her şeyim burada geçti. Her yer betonlaştı. Buranın çocuklar için bir park olmasını istiyorum. Özellikle bir burası kaldı yeşil alan yapılabilecek. Başka bir yer kalmadı. Burada çocuklar için güzel bir park, aileler için mangal yeri, belediyeden ve yetkili kişilerden bir mahalleli, bir vatandaş olarak rica ediyorum" dedi.

Mahalle sakini Selda Alagöz, boş arazinin mahalledeki çocukların nefes alanı olduğunu ifade etti.

85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze’yi cumhurbaşkanı misafir etti
GÜNDEM
85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze’yi cumhurbaşkanı misafir etti

"BURASI ÇOCUKLARIN NEFES ALANI"

Boş arazinin mahalledeki çocukların nefes alanı olduğunu ifade eden Selda Alagöz, "Ben 1998'den beri burada oturuyorum. O zamandan beri burası boş. Çocuklarımızın oyun alanı, piknik alanı. Arabaların içine girmediği, tehlikenin olmadığı bir yer. Bence hiçbir şey yapılmasın çünkü hemen şurada bir park olduğu için park yapmaz diye düşünüyorum belediye ya da İBB. Burası çocukların nefes aldığı bir yer. Buranın yeşil alan olması çocuklar için daha iyi olur. En azından dediğim gibi trafik yok. Yolda oynamak zorunda kalacaklar. Her yer zaten bina, çocuklar zaten günlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Boş vakitlerinde de burada misket oynuyorlar, top oynuyorlar, piknik yapıyorlar. Burada oturan sakinler için söylüyorum, çocukların nefes alanı burası" diye konuştu.

Mahalleli böyle yerlerin toplanma yeri olmasını istiyor.

"DEPREM ANINDA TOPLANMA YERİMİZ YOK"

Deprem anında mahallede bir toplanma yerinin olmadığını, bu nedenle boş arazinin bunun için değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şemsettin Arslan ise, "Konut olarak değil de biz burayı depremde bir toplanma yeri olarak isteriz. Mahallede daha böyle bir boş yer kalmadı. Depremde toplanma yeri veya park, orman, piknik alanı vs. Devletten böyle yerlerin piknik alanı, toplanma yeri falan olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş arazi.

Kar yağması gerekirken sıcaklıklar artıyor
GÜNDEM
Kar yağması gerekirken sıcaklıklar artıyor
100 bin konuttadetaylar belli oldu

100 bin konutta
detaylar belli oldu

​140 ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlara satılacak.
2020de kullanılabilecek

2020'de kullanılabilecek

Kartlarda biriken puanlar için bankalardan açıklama.
Yapay zekayakalayacak

Yapay zeka
yakalayacak

Sigara içip telefonla konuşan sürücüye kötü haber.
Görenler <br>şaşkınlıkla izledi

Görenler
şaşkınlıkla izledi

​Dünyanın en büyükleri peş peşe Boğaz'dan geçti.
Plaka değişti<br>uykuları kaçtı

Plaka değişti
uykuları kaçtı

İlk arabasının sevincini yaşamadan satacak.
Tren çarptı<br>hurdaya döndü

Tren çarptı
hurdaya döndü

Sis nedeniyle treni göremedi biri çocuk 3 kişi öldü.
AK Parti teklif etti <br>İmamoğlu reddetti

AK Parti teklif etti
İmamoğlu reddetti

Mahalleli konut yerine yeşil alan olmasını istiyor.
Çinlileri çıldırttı

Çinlileri çıldırttı

​Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımından rahatsız oldular.
BM'den <br>istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

BM'den
istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Tarihi mutabakatının ardından BM ile ters düştüler.
Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

​Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak.
Büyük<br>kaygı duyuyoruz!

Büyük
kaygı duyuyoruz!

​ABD'nin silah ambargosu kararına KKTC'den tepki.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Trump'ı Zeve Şehitliğine davet etti

Trump'ı Zeve Şehitliğine davet etti

'Ermeni çeteleri mezaliminin en büyük kanıtı.'
Erdoğan misafir etti

Erdoğan misafir etti

Kar kış demeden 2 km yürüyerek okula gidiyordu.
Ruslar planlıyor<br>BAE ise yönetiyor

Ruslar planlıyor
BAE ise yönetiyor

Komutandan Libya'daki savaşa yönelik itiraf.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Nişanlı çift akılalmaz kazadan sağ kurtuldu.
Afganların<br> arasına katacaklardı

Afganların
arasına katacaklardı

​Yunanistan'a kaçıracaklardı şebeke çökertildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.