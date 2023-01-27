AK Parti'den 4 torba yasa

Pakete göre, yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygulayarak hesaplanan yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Bu yapılandırma kanunuyla birlikte vergi dairelerinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa yapılandırılacak. Tek istisna 2022 yılı içinde ödenmesi gereken geçici vergiler olacak. Öte yandan, diğer yapılandırmalarda kapsama alınmayan idari para cezaları da bu kez kapsamda olacak. Ayrı bir paket de OSB'lerin bir süredir alt yapılarının güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi ile tarımla ilgili yeni düzenlemeler olacak.