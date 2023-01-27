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Ekonomi

AK Parti'den 4 torba yasa

EYT düzenlemesini imzaya açan AK Parti Meclis Grubu, kamu borcu yapılandırması, organize sanayi bölgeleri düzenlemesi ve tarımsal kalkınma paketi için ayrı torba yasalar hazırlayarak, imzaya açtı. Pakete göre, yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygulayarak hesaplanan yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Meclis Grubu, torba yasa çalışmalarına hız verdi.

AK Parti Meclis Grubu, torba yasa çalışmalarına hız verdi.

AK Parti Meclis Grubu, torba yasa çalışmalarına hız verdi. EYT düzenlemesini imzaya açan AK Parti Meclis Grubu, kamu borcu yapılandırması, organize sanayi bölgeleri düzenlemesi ve tarımsal kalkınma paketi için ayrı torba yasalar hazırlayarak, imzaya açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Borç Yapılandırma Paketi üzerinde çalışmalara ağırlık verildi.

VERGİ VE PRİM BORCU SİLİNECEK

Pakete göre, yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygulayarak hesaplanan yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Bu yapılandırma kanunuyla birlikte vergi dairelerinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa yapılandırılacak. Tek istisna 2022 yılı içinde ödenmesi gereken geçici vergiler olacak. Öte yandan, diğer yapılandırmalarda kapsama alınmayan idari para cezaları da bu kez kapsamda olacak. Ayrı bir paket de OSB'lerin bir süredir alt yapılarının güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi ile tarımla ilgili yeni düzenlemeler olacak.


#AK Parti
#Torba Yasa
#Vergi Borcu
#Borç Yapılandırma
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AK Parti'den 4 torba yasa
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