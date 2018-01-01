AK Parti'den Bitcoin uyarısı!

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitcoin gibi kripto paraların şu an itibarıyla güven vermediğini belirterek, "Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da birtakım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibarıyla güven vermeyen paralar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlere girilmemesi gerekiyor" dedi.

'KRİPTO PARALAR, ŞU AN GÜVEN VERMİYOR'

Bitcoin gibi kripto paraların şu an itibarıyla güven vermediğini de belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

EKONOMİ Diyanet'ten ikinci Bitcoin açıklaması

"Kripto paralar, bilişimin geliştiği dünyanın ürettiği şeyler. Eskilerde altına veya madenlere dayalı paralar vardı. 70'li yıllardan sonra devlet otoritelerine dayalı kağıt para sistemi gelişti. Yani devlet otoritesine güvenerek, parayı kullanıyorsunuz. Devlet otoritesi giderse, elinizde sadece mürekkepli kağıt kalmış oluyor. Bugünkü dünya böyle. Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da birtakım paraların üretildiğini görüyorsunuz.

REKLAM

'HAKKINIZI ARAYACAĞINIZ MERCİ YOK'

Bunlar şu an itibarıyla güven vermeyen paralar. İnişli çıkışlı, riskli varlıklar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlere girilmemesi gerekiyor. Arkasında bir şey yok, problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok. Dolayısıyla bu riskli bir alan, tam olarak düzenlenmiş bir konu değil.

'GİRİLMESİ RİSKLİ'

Bir taraftan da bilişim dünyası artık geleceğin gerçeği. Önümüzdeki yıllarda dünya ve ülkemizde bu konular tartışılacak, biz de gelişmeleri göreceğiz. Ama şu an itibarıyla bu tür alanlara girilmesinin riskli olabileceğini düşünüyoruz."

OYNAT 02:46 2018'de hayatımız değişecek Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...

EKONOMİ Katar'a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı

REKLAM

EKONOMİ Rus Antonov'a Türk sistemi geliyor