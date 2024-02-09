|
Ekonomi

AK Parti'den turizme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi: Hanutçuluğa cezai yaptırım geliyor

AK Parti, turizme yönelik düzenlemeler içeren 14 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin, seyahat acentalarının verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmelerine (hanutçuluk) yaptırım uygulanacağını kaydetti.

19:12 - 9/02/2024 Cuma
DHA
Turizm düzenlemelerini içeren 14 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Turizm düzenlemelerini içeren 14 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler içeren 14 maddelik kanun teklifini, TBMM'ye sundu.

Sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarına yeni iş imkanı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı.

Güler,
"Teklifimiz ile üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece, hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberi niteliğinin artırılması da amaçlanmaktadır"
ifadelerini kullandı.

Hanutçuluğa cezai yaptırım geliyor

Güler, teklifle seyahat acentalarının verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmelerine (hanutçuluk) yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Uzak Doğu yatırımı: Turist rehberliği teşvik edilecek

İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için de düzenlemeler önerildiğine işaret eden Güler,
"Özellikle değinmek istediğim bir düzenlememiz de Çince bilen rehberlerle ilgili maddemizdir. Çin, Kore ve Japonya gibi ülke vatandaşlarının ülkemize turizm anlamında ilgisi artarak devam etmektedir. Çok sayıda Uzak Doğu vatandaşını ülkemizde ağırlamaktayız. Teklifimizle Çince başta olmak üzere bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görünmektedir. Dolayısıyla bu konuda ciddi ve acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu için bu potansiyeli ve turizme katkısı sağlamak için yasa teklifimizi de bu konularda kolaylaştıran önerilerimiz bulunmaktadır
" diye konuştu.


#AK Parti
#Turizm
#TBMM
#Kanun Teklifi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ikramiye ödemesi artıyor: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?