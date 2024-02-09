AK Parti'den turizme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi: Hanutçuluğa cezai yaptırım geliyor

"Özellikle değinmek istediğim bir düzenlememiz de Çince bilen rehberlerle ilgili maddemizdir. Çin, Kore ve Japonya gibi ülke vatandaşlarının ülkemize turizm anlamında ilgisi artarak devam etmektedir. Çok sayıda Uzak Doğu vatandaşını ülkemizde ağırlamaktayız. Teklifimizle Çince başta olmak üzere bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görünmektedir. Dolayısıyla bu konuda ciddi ve acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu için bu potansiyeli ve turizme katkısı sağlamak için yasa teklifimizi de bu konularda kolaylaştıran önerilerimiz bulunmaktadır