AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması: Net tarih verildi

Dün Meclis'te bir tiyatro gerçekleşti. Önce İYİ Parti, sonra CHP. İki partinin de gerçek yüzü ortaya çıkmış olacak. Bir önerge üretecek ne var? Bahane üretmeye gerek yok. Teklif şunu söylüyor: Başı açık olan da kapalı olan da temel hak ve özgürlüklerden en ufak bir ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanacak. Gelip destek versinler bu mesele hallolsun. Teklifi getiren sizsiniz neden karşı çıkıyorsunuz? Siz siyası istismarcısınız? Biz 337 vekil olarak imzamızı atmışız. 360'ın altında kalması durumunda bunu milletimizin mahşeri vicdanına bırakıyoruz.