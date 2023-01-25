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Ekonomi

AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması: Net tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak" dedi.

13:28 . 25/01/2023 Çarşamba
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Haber Global canlı yayınında EYT'nin ne zaman yasalaşacağı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak. Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi Ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek.

STAJ MAĞDURİYETİ

Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız.

MUHALEFET BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE NE DİYECEK?

Dün Meclis'te bir tiyatro gerçekleşti. Önce İYİ Parti, sonra CHP. İki partinin de gerçek yüzü ortaya çıkmış olacak. Bir önerge üretecek ne var? Bahane üretmeye gerek yok. Teklif şunu söylüyor: Başı açık olan da kapalı olan da temel hak ve özgürlüklerden en ufak bir ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanacak. Gelip destek versinler bu mesele hallolsun. Teklifi getiren sizsiniz neden karşı çıkıyorsunuz? Siz siyası istismarcısınız? Biz 337 vekil olarak imzamızı atmışız. 360'ın altında kalması durumunda bunu milletimizin mahşeri vicdanına bırakıyoruz.

AİLE BİRLİLİĞİNİN KORUNMASI

Evliliğin bir kadın ve bir erkekten oluşacağını vurguladığımız için bunun üzerine oynadılar. Muhalefet bir kurgu oluşturmuş, bunu da oynamış oldular.


EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK
EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş ise emekli maaşlarının ne kadar olacağının hesabını yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki EYT emeklisi ne kadar maaş alacak, maaş kesintisi olacak mı? İşte SGK 4a, 4b ve 4c emeklilik sorgulama ekranı ve emekli maaş tutarları.


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1 saat önce
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AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması: Net tarih verildi
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