AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan fatura açıklaması: Aşağı çekilmesi hususunda çalışmalar yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global'de açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, elektrik faturaları düzenlemesi, EYT'lilerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

FATURALAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

"Bu konuyla ilgili Enerji Bakanlığımız yoğun çalışma içerisinde. Elektrik faturalarının aşağı çekilmesi hususunda çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız kamuoyu ile paylaşacak. Fiyatlandırma hususunda, hem hane halkı hem de esnafımıza ilişkin çalışma yapılıyor. Fazla uzun bir süre söz konusu değil.

KURTULMUŞ'UN 250 KWH AÇIKLAMASI

Bu konuyla ilgili daha önce bakanlık bünyesindeki çalışmaların yansıması söz konusuydu. Aralık ayı sonunda faturalara yansıması neticesinde tablo, bu hususun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini net şekilde gerekli açıklamalar yapıldı.

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EYT İÇİN NASIL YOL İZLENECEK?

Daha önce gerek bizler gerek ilgili arkadaşlarımız, değerli bakanımız, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Kasım ayında basın açıklamasında, konunun Genel Kurul'da da müzakere neticesinde, Çalışma Bakanımızla istişare çerçevesinde açıklamada bulunduk. 5 adım atacağız dedik. Asgari ücretin düzenlenmesi, daha sonra emekli ve memurlarla ilgili çalışma dedik, ocak ayında bunu gerçekleştirdik. Üçüncü sırada 3600 ile ilgili bir sözümüz vardı. 4. adım olarak bütün kamu kurum kuruluşlarındaki kadro konusunu masaya yatıracağız, bunu da nihayetlendireceğiz. 5. adım olarak da EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alacağımızı ifade ettik. Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim.

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'ENFLASYON' AÇIKLAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Doğrusu geçen haftadan belirlenmiş bir basın açıklamam vardı. Nihayetinde bugün bir basın toplantımız belirlenmişti orada da değindim. Malumunuz bu noktada dünyada global bir kriz söz konusu. Pandemi nedeniyle, enflasyonun artması, fiyatların artması söz konusu. 25-26 dolarlarda olan bir varil petrolün yaklaşık 100 dolara gelmesi, yaklaşık 4 kat artması, dünyada da enflasyonun son 40-50 yılın zirvesi bilgisini paylaşırken, lafımız ile kastımız arasında fark oluştu. O da yüzdelik oran dilimiyle ifade edilen hususun, misli, kat olarak ifade edilmesinin birbirine karışma meselesi."