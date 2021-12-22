Ekonomi AK Partili Canikliden Kılıçdaroğluna gizli faiz cevabı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'li Canikli'den Kılıçdaroğlu'na 'gizli faiz' cevabı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu'nun TL Vadeli Mevduat ile ilgili 'gizli faiz' iddialarına cevap verdi. Canikli; 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir' dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Canikliden Kılıçdaroğluna gizli faiz cevabı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat için “Gizli faizin dik alası” sözlerine yanıt verdi.

Söz konusu sistemin faiz olmadığını belirten Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. ‘Gizli faizin dik alası’ hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası yok"

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki farkın ödeneceğini belirten Canikli, "Faiz kavramıyla hiç bir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenlemeye ilişkin konuşmuş, “Devleti hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Hazine kumar masasına sürülecek bir yer değildir. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler, dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor' diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar ama şimdi bunu yaparak daha büyük bir girdabın içine ülkeyi soktular” demişti.

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