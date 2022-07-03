Ekonomi AK Partili Turan Çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'li Turan: Çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan çalışanların enflasyona ezilmemesi için devletin büyük adımlar attığını söyledi. Turan, "O zammın oranında ilave zam yapmak, benzer işleri yapmak tümümüzün görevi." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Turan: Çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları var
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi ile Çardak beldesi arasındaki bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı.

Turan, konuşmasında asgari ücret artışına değindi. Dünyada bir süreç yaşandığını ifade eden Turan, "Bu sürecin bize yansımaları var. Ama aşmak bizim görevimiz. Beraber sabırla çalışacağız, aşacağız. Türkiye güçlü bir ülke. En zor zamanlarda nasıl ki Çanakkale'de destan yazmışsak, yeri geldiğinde bu millet en ağır destanı bir daha yazar. Eğer Türkiye, güçlü olmasaydı; Libya'da, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan iddiamızı ortaya koyabilir miydik? Türkiye güçlü olmasa yıllardan beri Ermeni zulmü altında inleyen Karabağ sorununu çözebilir miydik? Türkiye güçlü olmasaydı 1974 Kapalı Maraş'ı Açık Maraş yapabilir miydik? Benzer birçok adımı atabilir miydik?" dedi.

"ESAS ARTIŞ YİNE YIL BAŞINDA YAPILACAK"

Asgari ücrete yapılan ara zamda işverene verilen 100 TL desteğin az olduğuna ilişkin bazı eleştiriler olduğunu belirten Turan, "Ama iyi değerlendirelim. Esas asgari ücretin düzenlemesi Ocak'ta yapıldı. Damga vergisi, gelir vergisi düzenlendi. Kişi başı 450 TL o zaman düşmedi mi? Bu ilave 100 TL demek. Asgari ücrette esas artış yüzde 50 ile o gün olmadı mı? Bu bir ilave zam. Esas düzenleme, esas artış yine yıl başında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı her yıl ocak ayında yapılır. Türkiye'de üretim devam ederken, maaşlımız, alt gelir grubumuz, işçimiz sıkıntı yaşıyor zamlardan dolayı; enflasyona ezilmesin diye de devletin büyük adımları var. O zammın oranında ilave zam yapmak, benzer işleri yapmak tümümüzün görevi. O yüzden diyorum ki, ülkemizdeki konjonktürel sorunları aşacağız, geriye baktığımızda söylemimiz, hatıramız kalacak" diye konuştu.

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