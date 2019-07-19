Benzinde 20 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi



20/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere



Benzinde 9 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.



Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. — EPGİS (@trepgis) July 19, 2019

Akaryakıt Fiyatlarında indirim



20/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere



Benzinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) July 19, 2019