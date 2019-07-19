Ekonomi Benzinde 20 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Akaryakıt fiyatlarında indirim

Benzinde 20 kuruş indirim

Araç sahiplerine çifte müjde geldi. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek.

Haber Merkezi AA
Benzinde 20 kuruş indirim yapıldı.
Benzinde 20 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor
EKONOMİ
Benzin ve motorine indirim geliyor
Fenerbahçeye men yok

Fenerbahçe'ye men yok

UEFA, Fenerbahçe hakkındaki kararını verdi.
PKKnın silahlarınaAlman usulü savunma!

PKK'nın silahlarına
'Alman usulü' savunma!

Almanya Silahlı Kuvvetleri resmi hesabından ilginç mesaj.
İlk duruşma17 Eylülde

İlk duruşma
17 Eylül'de

​Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi.
Yaralı buzağıyı<br>sırtında taşıdı

Yaralı buzağıyı
sırtında taşıdı

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de görüntülendi.
Güvenlik şefinin<br>FETÖ oyunu

Güvenlik şefinin
FETÖ oyunu

​DHMİ'nin güvenlik şefi FETÖ'cüleri kaçırmak için sahte biniş kartı bastırmış.
Bitlis'te hain saldırı

Bitlis'te hain saldırı

İlçe Jandarma Komutanı roketli saldırıda şehit düştü.
Çifte indirim

Çifte indirim

​Araç sahiplerine güzel haber geldi.
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor

ABD heyeti, Ankara'da görüşmelerde bulunacak.

Bayrama bitecek

Bayrama bitecek

​Ulaştırma Bakanı İstanbulluların beklediği tarihi açıkladı.

Tahliye edildi

Tahliye edildi

Hakan Atilla, 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmıştı.
Düzce'den acı haber

Düzce'den acı haber

​Selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
95 yıllık<br>şirket geri dönüyor

95 yıllık
şirket geri dönüyor

​Konkordatodan çıkış hazırlığına girdiğini açıkladı.
Bakanlıktan<br>salıncak hamlesi

Bakanlıktan
salıncak hamlesi

Ağustos ayı sonuna kadar hepsi kaldırılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.