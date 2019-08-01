Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında indirim
OTOMOTİV

​Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Otogaz lpg'de 22 kuruş indirim yapıldı.
Otogaz lpg'de 22 kuruş indirim yapıldı.

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.

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