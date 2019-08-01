​Akaryakıt fiyatlarında indirim

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
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