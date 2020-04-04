Akaryakıt satışları dip yaptı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının akaryakıt sektörünü de önemli ölçüde etkilediğini belirterek, "İlk vaka açıklandıktan sonra akaryakıta yoğun talep oluştu. Satışlarda bir günde yaklaşık yüzde 40 artış oldu ancak 19 günden bu yana akaryakıt sektörü ciddi anlamda satış sıkıntısı çekiyor. Evde kalmanın akaryakıt sektörüne ciddi etkisi söz konusu olsa da insanlar evinde kalsın, hastalanmasın, biz satış yapmamaya razıyız" dedi.

Fesih Aktaş

ARZ FAZLASI OLACAK

Aktaş, salgının ilk olarak görüldüğü dönemlerde brent tipi ham petrolün 65-70 dolar bandında olduğunu hatırlatarak, “1 Nisan itibarıyla Suudi Arabistan ve OPEC üyelerinin artık serbest hareket edeceklerine dair deklarasyondan sonra Suudi Arabistan üretimini yaklaşık 2 milyon varil, Birleşik Arap Emirlikleri de 1 milyon varil artırma kararı aldı. İnanılmaz bir arz fazlalığı olacak, rakamların talepten dolayı biraz daha aşağılara geleceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

HER RAKAM İNDİRİM YA DA ZAM YANSIMASI

“Ülkemizde beyaz ürün dediğimiz motorin, benzin ve gaz grubunda olan LPG, bir de fuel oil, kükürtlü fuel oil cinsi siyah ürünlerimiz var” diyen Aktaş, benzin ve motorinin bir formülü olduğunu söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verdiği bu formülü uygulama yetkisinin rafinerlerde olduğunu kaydeden Aktaş, “Formül, Cenova/Lavera motorin ve benzin fiyatlarının 3 günlük ortalamasıyla, yurt içinde Merkez Bankası döviz satış kurunun 3 ile 5 günlük ortalamalarını baz alıyor. Rakamlar yerleştiğinde artı-eksi 3 diye bir marjımız var. Bu marjın üzerine gelen her rakam indirim ya da zam olarak bize yansıyor” diye konuştu.

SATIŞLAR METROPOLLERDE YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞTÜ

“Türkiye’nin motorinde günlük toplam 60-65 milyon litre, benzinde yaklaşık 8 milyon litre, LPG'de 12-13 milyon litrelik tüketimi var” diyen Aktaş, şu anda istasyonlardaki satışların büyük şehirlerde yaklaşık yüzde 70, kırsalda ise yaklaşık yüzde 90 düştüğünü gördüklerini ifade etti. Aktaş, şunları kaydetti: “Madenleri ve otoyol inşaatlarını dikkate aldığımızda motorinde 40-45 milyon litre günlük işlem olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da yüzde 50'nin üzerindeki azalış tahminimizi doğruluyor.”

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