Akaryakıta 2 ayda yüzde 30 : Petrolün varil fiyatı 6 ayın en düşüğünde

Benzin litre fiyatı İstanbul’da 11 Haziran 2022’de zirve noktasını görmüştü. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel 11 Haziran’da benzinin litresi İstanbul’da 28,44 liradan satıldı. Böylece aradan geçen yaklaşık 2 ayda benzinin litre fiyatında yüzde 29.6 oranında gerileme yaşandı ve 22,02 liraya düştü. Motorinin litresi ise İstanbul’da 24 Haziran’da zirve noktası olan 29.98 liraya kadar çıktı. Son indirimle birlikte aradan geçen 1.5 ayda motorinin litresi de yüzde 28,4 oranında gerileyerek 23,35 liraya indi.
PETROLÜN VARİL FİYATI 6 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
- Hafta başında 100 doların üzerinde olan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısı sonrasında hızla gerilemeye başladı. Alınan kararla grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artıracak. Bu gelişmenin ardından Brend tipi petrolün varil fiyatı önceki gün 93,72 dolara kadar gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine indi. Petrol fiyatları dün ise 95 dolar civarında işlem gördü.