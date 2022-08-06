Ekonomi Akaryakıta 2 ayda yüzde 30 Petrolün varil fiyatı 6 ayın en düşüğünde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıta 2 ayda yüzde 30 : Petrolün varil fiyatı 6 ayın en düşüğünde

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere benzine 2,23 lira, motorine ise 1,15 lira indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul’da benzinin litresi 22,25 liradan 20,02 liraya, Ankara ve İzmir’de 22,26 liradan 20,03 liraya düştü Motorinin listesi ise İstanbul’da 24,5 liradan 23,35 liraya, Ankara’da 24,61 liradan 23,46 liraya, İzmir’de ise 24,63 liradan 23,48 liraya geriledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıta 2 ayda yüzde 30 : Petrolün varil fiyatı 6 ayın en düşüğünde
Arşiv.

Benzin litre fiyatı İstanbul’da 11 Haziran 2022’de zirve noktasını görmüştü. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel 11 Haziran’da benzinin litresi İstanbul’da 28,44 liradan satıldı. Böylece aradan geçen yaklaşık 2 ayda benzinin litre fiyatında yüzde 29.6 oranında gerileme yaşandı ve 22,02 liraya düştü. Motorinin litresi ise İstanbul’da 24 Haziran’da zirve noktası olan 29.98 liraya kadar çıktı. Son indirimle birlikte aradan geçen 1.5 ayda motorinin litresi de yüzde 28,4 oranında gerileyerek 23,35 liraya indi.

PETROLÜN VARİL FİYATI 6 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

  • Hafta başında 100 doların üzerinde olan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısı sonrasında hızla gerilemeye başladı. Alınan kararla grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artıracak. Bu gelişmenin ardından Brend tipi petrolün varil fiyatı önceki gün 93,72 dolara kadar gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine indi. Petrol fiyatları dün ise 95 dolar civarında işlem gördü.

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