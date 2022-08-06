Akaryakıta 2 ayda yüzde 30 : Petrolün varil fiyatı 6 ayın en düşüğünde Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere benzine 2,23 lira, motorine ise 1,15 lira indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul’da benzinin litresi 22,25 liradan 20,02 liraya, Ankara ve İzmir’de 22,26 liradan 20,03 liraya düştü Motorinin listesi ise İstanbul’da 24,5 liradan 23,35 liraya, Ankara’da 24,61 liradan 23,46 liraya, İzmir’de ise 24,63 liradan 23,48 liraya geriledi.

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