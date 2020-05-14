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Ekonomi Akaryakıta çifte indirim geliyor Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor
OTOMOTİV

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor

Araç sahiplerine çifte indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor.
Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,40 liraya, Ankara’da 5,54 liraya, İzmir’de 5,57 liraya gerileyecek. Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,16 liraya, Ankara’da 5,24 liraya, İzmir’de 5,26 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor
EKONOMİ
Benzin ve motorine indirim geliyor

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