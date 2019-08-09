Ekonomi Akaryakıtta çifte indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta çifte indirim

Ham petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında çifte indirim olarak yansıdı. Dün benzinin litre fiyatında yapılan 28 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorinde 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş indirim yapıldı. Benzinde iki günde yapılan indirim miktarı 48 kuruşu buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

MOTORİN 6 LİRAYA İNDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir’de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.

BENZİN 6,52 LİRAYA DÜŞTÜ

Dünkü 28 kuruşluk indirimin ardından dün benzinin litre fiyatında 18 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Ankara’da ve İzmir’de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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