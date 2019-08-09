Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
MOTORİN 6 LİRAYA İNDİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir’de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.
BENZİN 6,52 LİRAYA DÜŞTÜ
Dünkü 28 kuruşluk indirimin ardından dün benzinin litre fiyatında 18 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Ankara’da ve İzmir’de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.