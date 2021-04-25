Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Haksız kara lisans yasağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta haksız kâra lisans yasağı​

Haksız kâra lisans yasağı

Akaryakıt piyasasında kanun ihlallerine karşı önemli bir düzenleme geldi. Petrol mevzuatına aykırı olarak ÖTV’siz satışlardan veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilerek lisansı iptal edilen firmalara, petrol piyasasında faaliyet lisansı verilmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıtta haksız kâra lisans yasağı​
Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe vergi kaçırarak haksız kar ve kanuna karşı hile peşinde koşanlara yönelik önemli bir düzenlemeye gitti. Petrol piyasasında mevzuata aykırı olarak ÖTV’siz satışlardan veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı lisansı iptal edilenlere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek. Yapıln düzenlemenin, sektördeki şeffaflığı artıracağı gibi yeni yatırımcıların da önünü açması ifade ediliyor. Çünkü, sektörde haksız kar eden firmalar elenerek, yasalara uyan ve yeni faaliyete geçecek olanlara faaliyet imkanı tanınacak.

DETAYLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, mevzuata aykırı olarak ÖTV’siz satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

MADENİ YAĞ ÇİN DE DÜZENLEME

Ayrıca, yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5 bin tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde ham madde olarak kullanılması zorunlu hale getirildi.. Daha önce sadece kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulanıyordu. Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendi. Herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak.

KURUMSALLAŞMAYI TEŞVİK EDECEK

İlgili yasaya göre bir akaryakıt firmasının en az 50 bayiinin bulunması ve yıllık satış rakamının da 60 bin ton olması gerekiyor. Sektördeki firmaların kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak için de bir düzenleme geldi. Buna göre, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunmasının yeterli olacağı belirtildi. Söz konusu yaptırım sektördeki, fatura oyunu ve benzeri kanun ihlallerini önlemeyi amaçlıyor.

Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem başlıyor: Artık araçlar durdurulmayacak
EKONOMİ
Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem başlıyor: Artık araçlar durdurulmayacak

Çip krizi bir markaya daha sıçradı: İki ülkede üretimini düşürecek
EKONOMİ
Çip krizi bir markaya daha sıçradı: İki ülkede üretimini düşürecek
Abone Ol Google News
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Hatay'da freni boşalan vinç ortalığı savaş alanına çevirdi.
Galatasaraydan kritik 3 puan

Galatasaray'dan kritik 3 puan

​Sarı-kırmızılılar, zirve yarışında yoluna yara almadan devam etti.
Elçiye tepki

Elçiye tepki

​Biden'ın açıklaması ardından ABD Büyükelçisi Türk Dışişlerine çağrıldı.

Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

​Beşiktaş birçok eksiğine rağmen Kayserispor'u rahat geçti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü.
Hedefler tek tek <br>imha edildi

Hedefler tek tek
imha edildi

​Kuzey Irak'taki operasyondan ilk görüntüler.

​ABD Başkanı Biden'den 1915 olayları için skandal ifade.
Tablo açıklandı

Tablo açıklandı

Son 24 saatte 339 kaybımız var 40 bin 596 yeni vaka.
Engelleri aşmanın <br>zamanı geldi

Engelleri aşmanın
zamanı geldi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.