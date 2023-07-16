Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde satılmasını önleyecek düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtları üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış bedelinin üzerinde fiyattan ilan yoluyla satılamayacak. Uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Kurala uymayanlara ilan başına 300 bin liraya kadar ceza kesilecek.