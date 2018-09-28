Akbank’a dev sendikasyon

Açıklamada, bankanın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığı aktarılarak, “Kredinin maliyeti dolar ve avro kısımlar için sırasıyla ‘Libor + yüzde 2,75’ ve ‘Euribor + yüzde 2,65’ oldu” ifadesine yer verildi

GÜVEN GÖSTERGESİ

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyon kredisi kapsamında topladıkları talebin, hedefledikleri tutarı geçtiğini belirterek, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir" açıklamasını yaptı. Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), uluslararası finans merkezlerinin Türkiye'ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığını belirten Dinçer, Türk bankacılık sektörünün kuvvetli ve dirençli olduğuna vurgu yaparak, "Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz."

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ise “Sendikasyon kredimizi yüzde 104 gibi yüksek bir oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine de bu vesileyle 980 milyon dolar taze bir kaynak sağladık” dedi.

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