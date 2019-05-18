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Ekonomi Akıllı İhracat Platformu yolda
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Akıllı İhracat Platformu' nedir? Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Akıllı İhracat Platformu

'Akıllı İhracat Platformu' yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Akıllı İhraat Platformu tasarım süreci tamamlandı.
Akıllı İhraat Platformu tasarım süreci tamamlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığının son dönemde blok zincir, kağıtsız ihracat, kolay destek sistemi gibi birçok alanda öncü çalışmalar yaptığını söyledi.

Kamuda dijital alanda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini eklediklerini ifade eden Pekcan, ihracatı artırmak, ihracatçının önündeki engelleri kaldırmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kolay İhracat Platformu oluşturduklarını bildirdi. Pekcan, bu platform sayesinde, farklı kaynaklardan sunulan, firmaların sahip olduğu özellikleri anlamadan önerilerde bulunan birçok sistemi ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

  • Bu kapsamda "Akıllı İhracat Platformu" şeklinde yeni bir sistem tasarladıklarına işaret eden Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız." diye konuştu.

"TERZİ USULÜ" ÇÖZÜM

Firmaların ihracat yapacağı ülkelerle ilgili genellikle danışmanlık hizmeti aldığını hatırlatan Pekcan, kurulacak sistemle "terzi usulü" firma özelinde çözümler sunulacağını, pazar, destek ve metodoloji önerisinde bulunulacağını kaydetti.

Pekcan, bu sayede firmaların bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak, ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya bilgisayarının başından ücretsiz yanıt bulabileceğini anlattı.

Bakan Pekcan, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Örneğin bir firma yurt dışına makine satıyor. Sistem önce sizi tanıyacak. 'Firmanız nerede, kaç kişisiniz, üretim kapasiteniz ne kadar' gibi sorularla önce firmanın dijital kimliği oluşturulacak. Sonra arka planda özel olarak hazırlanan yapay zeka temelli algoritmalar devreye girecek. 'Bu firmanın ürününü dünyada en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı?' gibi kriterler işlenecek."

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"EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Sistemin tasarım sürecinin tamamlandığını ve yazılım aşamasına gelindiğini belirten Pekcan, platformu en kısa sürede hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Akıllı İhracat Platformu kapsamında oluşturulacak dijital kimlik çalışmalarını blok zincir çözümleriyle de desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Pekcan, ayrıca sistemin önerileri son derece anlaşılır, kolay görseller ve grafiklerle ihracatçıya sunacağını kaydetti.

Bakan Albayrak: Keskin düşüşler göreceğiz
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Kur oyunu yine tutmadı
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Kur oyunu yine tutmadı

Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı
FOTOĞRAF 11
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Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi’nde özel olarak yetiştirilen acı biberde geçen yıl aşırı yağış nedeniyle verim kaybı yaşandı ve 80 ton üretilebildi.
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Edirne Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram ettikleri bibere yoğun talep olması nedeniyle acı biberde sıkıntı yaşandığını söyledi.
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Geçen yıla göre talebin arttığını belirten Dinar, Geçen yıl tedarikçilerimizden istediğimiz kadar biber aldık fakat tüketim fazlalaştı. Bu yüzden elimizdeki stoklar bitti denecek kadar azaldı. Dışarıdan gelip biber almak isteyen müşterilerimize satışı kestik...
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Ciğerin olmazsa olmazı ve sadece Karaağaç bölgesinde yetişen bu özel biberde üreticilerden üretimi artırmasını talep ettik. Artık acıda tatlı bir kriz yaşıyoruz dedi.
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Haziran ayına kadar kullanabileceği ciğerinin kaldığını söyleyen Dinar, Edirne'nin acı biberi artık sadece ciğerle verilmiyor. İlgi görmesi nedeniyle kente gelen turistler, Kavala kurabiyesi, badem ezmesinin yanında acı biberi de hediyelik alıyor dedi.
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'KİLOSU 200 LİRAYA KADAR ÇIKTI': Edirne tava ciğeri satışı yapan işletme sahiplerinden Erdal Akgün de kurutulmuş Karaağaç biberinin 70 liradan fiyatının 200 liraya çıktığını belirterek, Geçen yıl yağışlardan dolayı biber hasadında verim kaybı yaşandı. İnşallah bu yıl böyle bir şey yaşanmaz...
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Şu an biber bulmak imkansız diyebiliriz. Bulsanız da biberin kilosu 170 ila 200 lira arasında satılıyor. Edirne'ye özel Karaağaç biberi, resmen altın değerinde oldu dedi.
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Diğer ciğerci Uğurcan Irmak, Geçen yılın biberleri elimizde tükenmek üzere. Müşterilerimize önceden satışını yapıyorduk ama bu sene elimizde stoklarımız kısıtlandığı için bu yüzden müşterilerimize bunun satışlarını yapmamız mümkün değil. Geçen yıl yağmurlardan kaynaklı bir hastalıktan dolayı piyasada biber üretimi fazla olmadı. Bu yıl hasat yapılmasını bekliyoruz diye konuştu.
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'AŞIRI YAĞIŞLAR BİBERİ VURDU': Karaağaç Mahallesi'nde biber üreticisi Yılmaz Ule, geçen yıl aşırı yağışlardan dolayı hasatta yüzde 40 verim kaybı yaşadıklarını ifade etti ve Biber fazla suyu sevmeyen bir bitki. Bu yıl taleplerde arttı ve yıllık 80 ton olan üretimi gelen siparişlerle 200 tona çıkarmayı hedefliyoruz dedi.
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Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı 
Title
Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı 
Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin yanında ikram edilen acı biber, yağışlar nedeniyle tükenme noktasına geldi. Ciğerciler, stoklarının eridiğini, az kalan kurumuş acı biberin kilo fiyatının 70 liradan 200 liraya kadar çıktığını ve üretiminin düştüğünü belirtti.


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