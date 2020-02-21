Ekonomi Akıllı teknolojiyle işi kolaylaştırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akıllı teknolojiyle işi kolaylaştırdı

Akbank Mobil, odağına müşteri deneyimi ve tasarım’ı aldı. Yepyeni bir görsel tasarıma kavuşan uygulamada akışlar yeniden tasarlanırken, müşterilerin bugünlerini, yarınlarını ve finansal refahlarını iyileştirerek akıllı para yönetimi yapacakları servis tasarımları oluşturuldu. Ayrıca, formaliteler de ortadan kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında, tamamen yenilenen Akbank Mobil, odağına müşteri deneyimi ve tasarım’ı aldı. Mobil uygulamanın merkezinde sosyalleşmeye olanak sağlayan, yapay zeka ile müşterilerin büyük verisini kendileri için kişiselleştirilmiş bir şekilde anlamlı kılan ve ihtiyaçlara uygun çözümler sunan bir yapı kurgulandı. Sağlanan teknoloji ile finansal hizmetler, son derece yalın bir deneyim ile müşterilere sunulacak. Yepyeni bir görsel tasarıma kavuşan Akbank Mobil’de akışlar yeniden tasarlanırken, müşterilerin bugünlerini, yarınlarını ve finansal refahlarını iyileştirerek akıllı para yönetimi yapacakları servis tasarımları oluşturuldu. Finansal ürün ve işlemlerle olan ilişkiler yeniden tanımlandı.

Burcu Civelek Yüce

FORMALİTELERİ KALDIRDIK

Mobil uygulamalarının dilini değiştirdiklerini aktaran Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, formaliteleri de ortadan kaldırdıklarını söyledi. Daha samimi ve içten bir bankacılık dili yarattıklarını vurgulayan Yüce, “Bu dili daha da geliştirme yolunda adımlar atıyoruz. Akbank Mobil’e kişiselleştirilmiş bir akıl ekledik. Müşterilerimiz artık tamamen kendilerine ait yepyeni bir iletişim alanıyla karşılaşıyor” dedi. Burada aylık, haftalık nakit akış özetleri, harcama iadesi bilgileri, haftalık nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri, birikimlerine daha rahat yön vermelerini sağlayacak ipuçlarının da olduğunu söyleyen Yüce “Müşterilerimize vakit harcamaları gereken içgörüleri, doğru zamanda yalın bir şekilde sunuyoruz" dedi.

FARKLI SERVİSLER SUNACAĞIZ

  • Önümüzdeki dönemde geleceğin bankacılık deneyimini tasarlamaya devam edeceklerini belirten Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, yatırım hizmetlerinin yanında dijital ödemeler, para transferleri gibi alanlarda da yeni projelerimizi hayata geçireceklerini kaydetti. Yüce müşterilerine fark yaratan servisler sunacaklarının da altını çizdi.

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