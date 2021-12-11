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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akıllı yollarda araçlarla haberleşin

Duble yol ağını 28 bin kilometrenin üzerine çıkaran Türkiye, yeni dönemde akıllı ulaşım altyapısına odaklandı. Turizmin başkenti Antalya ile megakent İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu Hasdal-İstanbul Havalimanı hattı, ulaşımda akıllı sistemlerle tanışacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akıllı yollarda araçlarla haberleşin
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Duble yol ağını 28 bin kilometrenin üzerine çıkaran Türkiye, yeni dönemde akıllı ulaşım altyapısına odaklandı. Turizmin başkenti Antalya ile megakent İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu Hasdal-İstanbul Havalimanı hattı, ulaşımda akıllı sistemlerle tanışacak.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, “Bugüne kadar 1500 kilometrelik fiber kablo tesis edilmiş olup, pilot bölgemiz Antalya’da ve Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu planlanmaktadır” dedi.

Edinilen bilgilere göre, akıllı ulaşım sistemlerinin kara yollarına uygulanması çerçevesinde ilk hedef 15 bin kilometrelik kara yolu ağına fiber kablo tesis edilmesi.

Çalışma ile kara yollarının kapasitesi artırılırken buraları kullananlar da bir dizi yenilikle tanışacak. İlk etapta aracın yolla haberleştiği, sonraki süreçte aracın, araçla haberleştiği sistemler olacak. Uzmanlar, böylece trafikte güvenlik ve konforun artacağına dikkat çekiyor. Planlamalara göre kara yolları fiber optik ağla orta ve uzun vadede donatılacak. Bunun için öngörülen takvim ise 2035 yılı.

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