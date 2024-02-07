Akın akın geliyorlar: İngiliz yayın kuruluşu BBC açıkladı, dünyada en çok turist çeken 10 şehirden ikisi Türkiye'de

BBC'nin Euromonitor International'ın 2023'te dünyada en çok ziyaret edilen 100 şehri sıraladığı raporuna dayandırdığı haberine göre, Türkiye, salgın sonrası yeniden yabancı turistlerin gözdesi oldu.
İSTANBUL LONDRA VE DUBAİ'Yİ GERİDE BIRAKTI
ANTALYA PARİS VE NEW YORK'U GEÇTİ
Özellikle Antalya'ya artan direkt uçuşlar sayesinde şehre seyahat eden kişi sayısı her geçen yıl artıyor. 2023'te bir önceki yıla göre şehre gelen turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı.
SAĞLIK TURİZMİNDE POPÜLER NOKTA
Türkiye genelinde iç ve dış hatlardaki uçuşlar da 2022'ye göre geçen sene yüzde 16,3 arttı. Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin arasına giren Türkiye'nin bu sene daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
Türkiye'ye ziyaretçi çeken başka bir alan da gittikçe gelişen sağlık turizmi sektörü. Özellikle Antalya, diş sağlığı turizmi için popüler bir seyahat noktası olarak öne çıkıyor.